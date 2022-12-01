Нравственность и система правосудия
Нравственность и система правосудия.
Содержание видео:
1:23: Какова скрытая причина современных военных конфликтов?
02:23: Почему кому-то не выгодно распространение нравственных ценностей?
06:08: Феномен экономического процветания.
6:27: Любовь и друзей купить невозможно.
8:55: Кон и законы: законы необходимы для тех, у кого нет внутреннего самоконтроля.
09:39: Почему количество социопатов в мире стремительно растет?
11:21: На Западе преследуют тех, кто защищает традиционные ценности. Как происходит подмена понятий?
12:22: Чем определяется состояние внутреннего мира людей? «Сделаем человеку лучше» и «Сделаем человека лучше». В чём разница?
13:12: Почему так важно, чтобы судьи всегда восстанавливали справедливость?
15:24: «Те, кто читают книги, управляют теми, кто смотрит телевизор!» Чем отличается чтение книг от просмотра телевизора?
15:48: Какими качествами должен обладать юрист?
18:12: Какова главная проблема права на планете?
22:33: Почему нужно защищать семейные ценности?
26:07: На что нужно обратить внимание при воспитании молодых юристов?
28:50: Какие качества в ребенке необходимо воспитывать?
31:45: Права ребенка в США
29:15 Что лежит в основе борьбы с преступностью?
34:54 На чём основывается справедливая правовая оценка?
40:17 Что лежит в основе поступков человека?
12+
В этом видео:
Алексей Иванович Александров,
главный научный сотрудник института государства и права РАН, экс-председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, доктор юридических наук.
Ярослав Борисович Жолобов,
директор Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей», член Совета Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф.Кони.
Виктор Петрович Сальников,
профессор Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии РФ, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Почётный сотрудник МВД России, академик РАЕН.
Людмила Васильевна Кулешова,
президент Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф.Кони, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, генерал-майор юстиции, председатель оргкомитета Конференции.
Владимир Геннадьевич Гронский,
генеральный директор Российской национальной библиотеки.
Александр Евгеньевич Усанин,
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
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От того как судить по закону или по совести, получается воспитанное общество.
Можно просто удалить в бан или по простому дать в “тыковку” потому что у него много нарушений.
Люди все равно останутся такими какие они есть.
Но есть правила и законы , Уважаемый Чужой. И их нарушения. Нарушили – адью. Вы же, злостный нарушитель Правил дорожного движения (внутри себя), всё же пытаетесь их соблюдать в дорожной обстановке ? ))