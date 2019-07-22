Удел либерализма – вечный криминал и диктатура уголовных мафий
«Узурпация государственной власти… осуществлялась, в частности, путем ликвидации свободы политической деятельности, устранением политических оппонентов и предотвращением политической конкуренции», — разъясняет Конституционный суд Украины очередное своё решение..
Думаете, это про майдан, где меньшинство силой навязало свои решения большинству?
Нет. КС УГ приравнял… коммунизм к фашизму. «Это маразм» – говорят эксперты-политологи, и их нетрудно понять.
Признание конституционным закона о декоммунизации аргументировал Конституционный суд Украины (КСУ) 16 июля на сайте ведомства.
«Закон, запрещающий пропаганду коммунистического и нацистского режимов, признан конституционным», — гласит заголовок документа.
Почему же? Оказывается, «по своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми(?!), а методы осуществления ими государственной репрессивной политики — тождественными.
Названные режимы категорически отрицали возможность существования украинского независимого государства, преследовали его сторонников и препятствовали украинскому национальному возрождению», — заявляется в документе.
Запрет коммунистической символики объясняется недопущением возврата «к тоталитарному прошлому». Обвинение в несвободе политической деятельности забавным образом сводится к тому, что политическая деятельность может быть или либеральной, или никакой.
В чём свобода выбора между либерализмом и либерализмом, и чем она отличается от свободы выбора между Сталиным и Сталиным – никто не объясняет. И понятно почему: объяснить этого невозможно.
Если запрещено господство идеологий, то как быть с либерализмом, который как раз и выступает тоталитарной господствующей идеологией «нового общества»? Рассуждения о том, что другие идеологии неправильные и преступные, а наша – единственно верная и единственно-научная – любимая забава ВСЕХ тоталитарных режимов во все времена.
Тем более, что документ конституционного суда УГ завершается характерным утверждением, что решение КСУ окончательно и не может быть обжаловано. Как говорится, «приплыли»!
Ещё в 2014 году киевским судом были запрещены партии «Русский блок» и «Русское единство». И вообще русские как реальность были тем самым запрещены. Если они есть – то не верь глазам своим, их официально не существует.
Только правоверные укры и колорадские жуки. Больше никого. В 2015 году тем же судом были запрещены «Коммунистическая партия Украины» и «Коммунистическая партия рабочих и селян». То есть в фашистском государстве нет русских, никакой возможности организации русских, коммунистов и коммунизма тоже нет: они вне закона.
Свободу же фашистское государство видит в «праве» каждого орать «Слава Украине!», которое неотделимо от обязанности неорабов. Отрицание безумного украинизаторского бреда заблокировано, всякое право на сомнение даже в самых нелепых выдумках украинизаторов – объявлено «мыслепреступлением».
Новое решение КСУ УГ является вызывающим и злобным ответом на обращение 46 украинских депутатов в КСУ в мае 2017 г. с целью признать закон о декоммунизации неконституционным. Конституционный суд государства-террориста «цыкнул» прежде всего на решивших, что с избранием президентом Зеленского нацификацию и декоммунизацию можно потихоньку отыгрывать назад[1].
Между тем её необходимо отыгрывать назад, тихо или громко: единственная альтернатива ресоветизации – полный и окончательный дурдом. И это всем думающим людям уже очевидно.
Если нацизм являлся убийством народов, и запрещался за убийство народов, что логично и понятно, то коммунизм – идея счастья народов, и запрет коммунизма есть запрет мечты о счастье народов, о справедливости и разумном устройстве жизни.
Всякий, кто не окончательно свихнулся, понимает, что одно дело – запретить массовые убийства, и совсем другое – запретить надежду на светлое завтра, на счастливую жизнь масс.
Возможность построить жизнь на основах разума и науки – объявляется не только утопической, но и незаконной, неконституционной. Господство воров и криминала с их иррациональным бандитским произволом – вершиной цивилизации, мечтой и идеалом человечества. Понятно, что это делается Америкой для унижения России.
Но понимают ли творцы русского унижения, что унижают сам разум и здравый смысл, не имеющие национальной принадлежности?
Это же не вопрос геополитики, а вопрос Бытия. Границы могут быть какие угодно, они в истории пролегали то там, то сям, это понятно. Но вопрос же не в границах. Объявляя преступной саму коммунистическую идею – объявляют прямым текстом, что жизнь людей разумно и справедливо устроена быть не может и не должна.
Что безумие и несправедливость – вечный удел и обречённость рода человеческого.
А раз так, то встаёт вопрос: а зачем тогда развивать науку и культуру? Они же, получается, бесполезны! Что может возразить научное или культурное утверждение силе и наглости властвующих террористов?
Речь ведь не идёт о том, что какая-то научная гипотеза оказалась неверной, ошибочной; речь идёт о запрете ВСЕГО коммунизма – то есть всех гипотез о построении лучшей жизни по науке, и даже самой возможности обустроить жизнь лучше, чем это видят господствующие террористы.
И какой смысл в нравственной системе координат, если реальная жизнь обречена ВСЕГДА быть по формуле «кто кого как обманет»?
Нетрудно заметить, что уравнивание коммунизма с фашизмом, при сведении фашизма всего лишь к антисемитизму – есть уравнивание справедливости с терроризмом.
Такая связка призвана в неофашистских государствах[2] объявить вечным, священным и неприкосновенным воровское расхищение национальных богатств в ходе преступных приватизаций. Отнять у людей не только перспективы сегодня, но и всякую надежду на улучшение в завтрашнем дне.
Конечно, фашизм – далеко не только и не столько антисемитизм, который может быть, а может и не быть у очередного фюрера.
Фашизм – наиболее реакционная и террористическая диктатура частных собственников, отрицающих всякие права, и даже звание человека у неимущих.
К евреям такая диктатура может относиться плохо, хорошо или вообще никак – это частный вопрос вкуса, ничего не меняющий в корневой сущности террористической диктатуры.
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Безусловно, идеологический террор бывает разным: бывает оправданным с точки зрения Общего Разума и ОТЦ[3], а бывает и «охотой на ведьм», примешивая к культивированию высших ценностей ядовитые примеси сектантства и садизма.
Но, как известно любому садоводу – если высшие ценности не культивировать, пропалывая сорняки – сорняки забьют любую грядку.
При всей опасности ошибок и извращений сам по себе идеологический террор необходим цивилизации – потому что является единственным средством преодоления первичного, зоологического, безыдейного террора взаимного насилия и ограбления.
Идейные обязаны давить и уничтожать врагов идеи – иначе попросту сильные будут давить и уничтожать слабых, и бесконечно вести магнатские войны друг с другом.
Отрицая любой идеологический террор – либерализм широко раскрывает двери тому, с чем мы уже хорошо знакомы: зоологическому криминальному террору, который некому унять и подавить.
Зоологический террор «войны всех против всех» по числу жертв существенно превышает любой идеологический террор[4]. При этом если идеологический террор ставит целью достижение какой-то великой идеи, то зоологический террор бандитов является самоцелью: бандиты убивая, ничего не строят и никуда не ведут общество.
Итогом целенаправленного отбора при идеологическом терроре является та или иная форма цивилизации (все известные нам формы цивилизованного образа жизни). Итогом децентрализованного хищнического террора частных собственников и их взаимной алчности, взаимного мародёрства – может быть только окончательное и необратимое одичание общества до животного состояния первобытных джунглей.
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Дегенеративная концепция Поппера не просто уравнивает коммунизм с нацизмом. Она объявляет вне закона все формы подавления людей, кроме их подавления в рамках становления и поддержания частной собственности.
Чтобы не говорили, будто я утрирую, хочу пояснить, что всякая частная собственность является продуктом насилия и не существует вне подавления т.н. «захватного права». Если вы не станете отражать атаки тех, кто хочет отнять вашу собственность – её у вас просто не будет: неужели не понятно?
Всякая частная собственность сводится к возможности частного собственника вызвать карательную команду. Если каратели не пребывают по вашему сигналу – то начинается драка за предмет, вне зависимости от исхода которой предмет получает победитель, а не правообладатель.
Всякая собственность есть захват предметов тем, кто родился нагим, с последующим заговором собственников по совместному удержанию захваченного. Жажда обладать чем-то у агрессора и жажда не отдавать ему это «что-то» у прежнего обладателя – лежат в основе зоологического криминального террора (волн приватизации и рейдерских захватов).
Если убрать идеологию, то всё содержание жизни сведётся к тому, что одни силой или хитростью отбирают активы, а другие тоже всеми путями их обороняют. Дегенеративная концепция «тоталитаризма» Поппера не может, да и не хочет предотвратить этот тотальный террор вечной борьбы за перераспределение матценностей.
Напротив, дегенеративная концепция Поппера снимает все преграды на пути у такого тотального зоологического террора собственников против неимущих (перерастающего в мщение неимущих собственникам).
Когда дегенеративное украинское «правосудие» запрещает в точности по Попперу «коммунизм» – оно ведь запрещает не утопический коммунизм, не Фурье, не Оуэна и не Сен-Симона. Сомневаюсь, что эти имена вообще известны салоедам в Киеве, а потому маловероятно, что за портрет Оуэна в Киеве станут судить!
Украинский дегенеративный суд запрещает именно «научный коммунизм» – то есть науку о разумном построении разумного общества, а не какую-то отрасль этой науки. Попперовские гориллы отрицают не какой-то конкретный путь в будущее, а вообще – саму по себе возможность как-то (так или иначе) строить будущее по науке.
Но как можно отменить научный коммунизм, не отменив науки? Обессмыслить все общественные науки, оставив только физику с химией? Да ведь и физика с химией существуют не сами по себе, а для улучшения человеческой жизни, они повышают могущество не абы кого, а человека!
Если общественные науки ничего не могут нам сказать о построении лучшего будущего – зачем они вообще нужны? Животные (и либералы) живут без них, и как-то справляются…
А если возможность своим умом и трудом построить лучшее будущее отрицается в корне – зачем тогда и технические науки? Как ты их не развивай, а существующее общество признано неизменным венцом творения, и совершенствовать его якобы некуда! Тогда зачем вообще наука? Чего она будет исследовать и с какой целью?!
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Снова повторяем: Украина – не «молодая демократия». Украина – это подобная чернобыльской зоне зона поражения огромных масс людей психотропным оружием. Украинизм – чума XXI века, что он снова и доказал в собственном «конституционном суде».
Которого, по большому счёту, у буржуазных стран и быть не может иначе, кроме как для показухи и очковтирательства!
Ведь частная собственность – это немотивированное и неограниченное владение чем-либо.
Если владение заставляют объяснить, мотивировать – то закон об этом уничтожает частную собственность, вся суть которой – не объяснять причин своего владения захваченным. И если владение как-то ограничивают законом – собственность превращается в аренду (если я не имею права сжечь в костре свои штаны – значит, это уже не мои штаны!).
Крупная и сверхкрупная частная собственность – это расширение до бесконечности и Абсолюта немотивированности и неограниченности владения всем и вся. Если у собственности нет верхней планки обогащения (обогащение до бесконечности, до астрономических сумм капитала) – то закону в такой среде быть негде и незачем. Ему нечего мотивировать и нечего ограничивать.
А значит, конституционный запрет на коммунизм – это ещё и конституционный запрет на законность, как таковую (по природе своей неотделимую от коммунистического движения, ибо и оно, и она служат одной цели: ограничивать произвол грубой звериной силы).
У людей ученики полоумного Поппера отнимают и мечту о светлом будущем, и понятие о справедливости, и даже саму возможность жить в законности и по закону.
Удел либерализма – вечный криминал и диктатура уголовных мафий. Жаль того, кто этой очевидности не понимает…
[1] 25 июня окружной административный суд Киева постановил вернуть исходные названия двум проспектам. Вместо имен Бандеры и Шухевича проспектам возвращаются названия Московского и имени Ватутина.
[2] Неофашизм – возрождает гитлеризм во всех его гранях и проявлениях, за исключением одного: антисемитизма, неприязни к евреям. Подобно тому, как грейпфрут является гибридом помело и апельсина, терн – гибридом алычи с вишней, неофашизм – гибрид гитлеризма и юдофобии, сионизма. В неофашизме навязывается взгляд, что если нет антисемитизма – то нет и фашизма, фашизм целиком и полностью приравнивается к антисемитизму. А террор против евреев – объявляется единственным преступлением Гитлера, без которого он был бы «весьма прогрессивным деятелем».
[3] ОТЦ – Общая Теория Цивилизации, изучает общие черты всех когда-либо существовавших цивилизованных обществ.
[4] Реформы Ельцина погубили больше людей, чем репрессии Сталина — убедительно, с инфографикой, доказал демограф В. Тимаков в интервью с корреспондентом КП.ру Еленой Кривякиной 26.09.2016
Вы послушайте о чем говорят и пишу т.н. “либералы” – да они все фонари завешают своими оппонентами, если получат власть! Они прямо об этом пишут.
Люди, думайте за кого голосуете и кого слушаете!!!
Где они такое пишут?
Я такое читаю в основном от коммунистов-сталинистов и националистов.
А лмбералы ВЛАСТЬ и никто не повешан.
С инете пишуть, любезный…
Газеты нынче не в моде…;))
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“А лмбералы ВЛАСТЬ и никто не повешан” – у них пока нет власти!
Вы видимо не понимаете кто такие либералы и путаете их со сталинистами ))
Сталинисты=фашисты власть и либералов перпевешали.
Либералы ВЛАСТЬ и постаревшие толстые наеденные ло 120 кг садисты-сталинисты жалуются на жизнь.
Ну так это Путинская власть. Власть либьералов-гомосексуалистов фсбешников. Всем давно ясно кто эти кавказкие борадочи получающие привелегие от власти гомиков.
Сможещь это в ФСБ повторить?
Зачем повторять, это лишнее, что написано пером, не вырубишь топором. Думать народ не приучен, что надо говорить, а что не надо.
Да можно уже говорить что угодно.
Стало НЕ СТРАШНО……
И понеслось ****** по трубаи и даже интернет для этого придумали.
Чтоб дурь каждого была видна )))
Пётр 1 о таком и мечтать не мог ))
При Сталине стучали-подслушивали ))
А сегодня сами всё расскажут ещё ДО следствия ))
Дебилы, б…(С.Лавров)
Лавров конечно ГЛЫБА ))
Но он либерал и презираем дебилами и не авторитет.
Им Гоблин в авторитете ))
Тоже создан специально для них.
Впрочем смотрю и телевизор 100% и 90% интенета только для них.
Либералами называют несколько совершенно разных групп людей, где-то не поленилась раньше посмотреть, уже опять всё забыла. Хрень это всё, все эти названия, клички… Сути не отражает, да и сути никто не понимает.
Но если чел. пишет о либералах он ведь какой-то смысл должен в это вкладывать ))
А то что это слово каждый по своему понимает это хороший ТРЮК ))
Назвать лебедя рака и щуку либералами и удивляться плочему у них всё плохо и все такие разные ))
Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. (Марк Твен)
Чтобы удержать власть большевики коммунисты применяли террор против народа (диктатура пролетариата). Все либералы, как в РФ, так и на Украине вышли из КПСС (бывшие партработники). А на что они будут опираться для удержания власти. Только на террор.
И где этот ТЕРРОР ?
30 лет держат ВЛАСТЬ без террора и не напрягаясь ))
Вы о каких либералах и какой власти глаголите и Украина причём?
На Украине ВЛАСТЬ с Кучмы начиная у синагоги Золотая Роза.
И они НЕ либералы.
А режиссёры происходящего у Вас ШОУ.
Дак счас то и нету террора. Это при коммунистах было, я так поняла.
Все либералы, как в РФ, так и на Украине вышли из КПСС (бывшие партработники). А на что они будут опираться для удержания власти. Только на террор.
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Чел. с Украины видит за окном немного не то что россияне.
Там сограждане либералами притворяясь дрЮг-дрЮга терроризируют радостно и с воплями почти как в 17 году.
Но вот к либералам синагога отношения не имеет.
И происходящее банальтная утилизация и “расчистка поляны”.
Как в Зимбабве или Родезии
Вы хоть понимаете о чём говорите? Путин в качестве основной государственной политики превозгласил борьбу с терроризмом. Тоже самое превозгласили все президенты Украины. Если вы не в курсе какие законодательные акты принимают правительства, тогда незачем выражать своё некомпетентное мнение!
Так и ИГИЛ борется с террором террористическими методами и Украина как когда-то большевики.
Россия причём?
У нас всё хорошо.
Проклятый либерализм приводящий к ожирению.