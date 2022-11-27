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Стальные ГИГАНТЫ. Зачем Россия строит всё новые ледоколы

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Во вторник на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду атомного ледокола «Якутия» и поднятия флага на атомном ледоколе «Урал». Это самые крупные и мощные ледоколы в мире, которые умеет производить только наша страна. И если бы мы не начали строить их задолго до текущего мирового кризиса, то сегодня оказались бы в весьма непростой ситуации. Об этом и не только, а также о выходе очередного тиража газеты «Время – вперёд!» расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q50x09YjMrw
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