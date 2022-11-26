КАК ПОДСАЖИВАЮТ на наркотики. Секреты манипуляции. Реальные истории
РЕКОМЕНДУЕМ: «Незримый враг человечества» https://youtu.be/5zgfscDBcAE
Представляем новую версию фильма «Наркотики. Секреты манипуляции». В этом документальном фильме показано, какими манипуляциями и психологическими уловками пользуются наркодилеры, чтобы втянуть в наркотическую зависимость доверчивых подростков. Зная эти секреты манипуляции, подростку будет легче избежать попадания в петлю наркомании.
Категория фильма 12+
Содержание:
00:00 Лучший фильм на тему Профилактика наркомании среди подростков
01:31 Начало интереса к наркотикам – начало зависимости
01:54 Масштабы британского наркокартеля в 18-19 веках
02:46 Как курили наркотик опиум в Китае в 19 веке
02:59 Первая опиумная война в Китае 1839 1842
04:02 Вторая опиумная война в Китае 1856 1860
05:05 Как производят наркотик героин в Афганистане
06:03 Наркотрафик героина в Россию
06:23 Синтетические наркотики соль, спайс, курительные смеси
07:10 Виды легальных наркотиков в прошлом
07:41 Сколько в России наркоманов статистика
07:57 Незаконный оборот наркотиков, распространение и сбыт наркотиков
08:50 Как действуют наркотики
09:07 Вред наркомании для общества
09:51 Виды легальных наркотиков в настоящем
10:55 Наркотик ли алкоголь
11:39 Последствия наркотиков пример
12:00 Алкоголь и сигареты – входные ворота наркомании
12:58 Как наркотики влияют на ДНК и репродуктивную функцию
14:22 Влияние наркотиков на организм
15:02 Дети наркоманов, какими они могут стать
15:29 Про наркотики и государственные меры против них
16:30 Как попадают в наркозависимость
17:38 Почему становятся наркоманами
18:07 Как распространяются наркотики среди молодежи
18:41 Как становятся наркоманами
19:03 Причины наркомании
20:18 Секреты манипуляции людьми, чтобы потребляли наркотики
21:15 Проблема наркомании это проблема психологической устойчивости личности
21:28 Что делать, если предложили попробовать наркотик
22:01 Помощь друга при психологической зависимости от наркотиков
22:36 Детские дома и сироты – социальные последствия наркомании
23:02 О чем стоит задуматься, если предлагают попробовать наркотик
23:17 Хорошие привычки – заниматься творчеством и помогать людям
24:46 Эпичная концовка лучшего фильма, направленного на профилактику наркомании среди несовершеннолетних
✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:
Как подсадить детей на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU
Как подростков подсаживают на АЛКОГОЛЬ https://youtu.be/e7UIM7b34Aw
Пять секретов НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Как через КИНО влияют на массы https://youtu.be/s0KbdO229N0
УТЕРЯННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ православия https://youtu.be/10U9k5cmRRA
То, чего вы ТОЧНО не знали про ВИЧ и СПИД https://youtu.be/BJXp6Og04OA
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Данное видео своего рода крамола данной темы, важно включить общественное осознание данных процессов и встать дружно на защиту трезвости и здоровья!
Будущее России за нами!
Это был выпуск:
КАК ПОДСАЖИВАЮТ на наркотики. Секреты манипуляции. Реальные истории
Приятного Вам просмотра!
#наркотики #общеедело #наркомания