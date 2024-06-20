Как подростков втягивают в наркоманию? К чему приводит употребление наркотиков? Как они действуют на мозг? К чему приводит курение марихуаны? Почему застрелился Курт Кобейн? Чем заканчивается якобы прибыльное «трудоустройство» закладчиком? Как амфетамин влияет на здоровье? Фильм «Наркотики. Иллюзия выбора» отвечает на эти вопросы, он посвящен проблеме наркотизации нашей молодежи.

К сожалению, проблема наркомании в России сильно помолодела в последние годы. Наркологи фиксируют уменьшение среднего возраста, в котором происходит первая проба наркотика. Данный фильм о вреде наркотиков для школьников создан специально для подростков от двенадцати лет и старше, чтобы они, узнав секреты манипуляции, посредством которых наркодилеры подсаживают на наркотики, прошли в своей жизни мимо проблемы наркомании. Фильм «Наркотики. Лучшее, что придумал дьявол» прекрасно подойдет, например, для совместного просмотра на классном часе, чтобы помочь подросткам однажды сказать уверенное «нет», если кто-то предложит им попробовать какие-то наркотические средства. Также этот новый документальный фильм можно рассматривать как фильм о вреде наркотиков для студентов. Мы верим, что наш фильм поможет людям предотвратить множество роковых ошибок, особенно в юном возрасте!

Категория фильма 12+

✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:

Как замотивировать подростка на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4

Как табачные компании втягивают молодежь в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU

Как преодолеть зависимость от гаджетов https://youtu.be/K71MTOmmyTk

Пять секретов НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ https://youtu.be/Gq-heBiVtHc

Как через КИНО управляют массами https://youtu.be/s0KbdO229N0

Утерянная православная ДОБРОДЕТЕЛЬ https://youtu.be/KdCwUDBUCE0

КАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE

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Автор и исполнитель финальной песни:

Алексей «Супец» Супонев

Другие песни автора:

https://youtu.be/WAr39ROz7UQ

https://youtu.be/Ai0O-JgPc8M

Вместе сделаем нашу страну ЛУЧШЕ!

#документальныйфильм #общеедело #наркотики

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. Наркотики часто предлагаются близкими людьми – друзьями, знакомыми, которым доверяют.

2. Употребление наркотиков ведет к деградации личности, обману и воровству.

3. Наркоманы часто втягивают других в зависимость ради наживы.

4. Наркотики являются нейротоксинами, разрушающими мозг и нервную систему.

5. Употребление наркотиков отбирает способность радоваться жизни, общению, музыке и другим простым вещам.

6. Наркомания ведет к проблемам со здоровьем, потере памяти, зубов и иммунитета.

7. Один раз употребления может привести к смерти или инвалидности.

8. Употребление наркотиков закрывает множество профессиональных возможностей и может привести к тюрьме.

9. Распространение наркотиков используется торговцами для вовлечения новых людей в зависимость.

10. Наркомания разрушает отношения с близкими, приводит к потере родных.

Вывод: Употребление наркотиков – это ловушка, ведущая к деградации личности, потере здоровья, разрушению отношений и закрытию множества жизненных возможностей. Несмотря на кажущуюся привлекательность, наркотики являются разрушительным ядом, отнимающим способность радоваться жизни. Это приносит лишь страдания самим наркоманам и их близким. Важно держаться подальше от наркотиков и не поддаваться на уловки торговцев, зачастую представляющих опасность под видом друзей.