Наркотики – Лучшее, что придумал дьявол. Новый документальный фильм от Общего Дела
Как подростков втягивают в наркоманию? К чему приводит употребление наркотиков? Как они действуют на мозг? К чему приводит курение марихуаны? Почему застрелился Курт Кобейн? Чем заканчивается якобы прибыльное «трудоустройство» закладчиком? Как амфетамин влияет на здоровье? Фильм «Наркотики. Лучшее, что придумал дьявол» отвечает на эти вопросы, он посвящен проблеме наркотизации нашей молодежи.
Благодарим за помощь в создании фильма реабилитационный центр «Парус» и главного психолога центра психологической помощи и поддержки родственников зависимых «Моя семья – моя крепость» Коротину Ольгу Викторовну. Ссылка на центр: mcmk.ru
К сожалению, проблема наркомании в России сильно помолодела в последние годы. Наркологи фиксируют уменьшение среднего возраста, в котором происходит первая проба наркотика. Данный фильм о вреде наркотиков для школьников создан специально для подростков от двенадцати лет и старше, чтобы они, узнав секреты манипуляции, посредством которых наркодилеры подсаживают на наркотики, прошли в своей жизни мимо проблемы наркомании. Фильм «Наркотики. Лучшее, что придумал дьявол» прекрасно подойдет, например, для совместного просмотра на классном часе, чтобы помочь подросткам однажды сказать уверенное «нет», если кто-то предложит им попробовать какие-то наркотические средства. Также этот новый документальный фильм можно рассматривать как фильм о вреде наркотиков для студентов. Мы верим, что наш фильм поможет людям предотвратить множество роковых ошибок, особенно в юном возрасте!
Категория фильма 12+
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Как замотивировать подростка на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают молодежь в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU
Как преодолеть зависимость от гаджетов https://youtu.be/K71MTOmmyTk
Пять секретов НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Как через КИНО управляют массами https://youtu.be/s0KbdO229N0
Утерянная православная ДОБРОДЕТЕЛЬ https://youtu.be/KdCwUDBUCE0
КАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE
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Автор и исполнитель финальной песни:
Алексей «Супец» Супонев
Другие песни автора:
https://youtu.be/WAr39ROz7UQ
https://youtu.be/Ai0O-JgPc8M
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