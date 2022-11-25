Последствия ударов 23.11.2022
По ситуации с энергоснабжением после ударов 23 ноября.
1. Несмотря на все усилия, огромная часть потребителей по-прежнему без света.
2. Режим аварийных отключений фактически продлевается на неопределенный срок – вернуться в октябрьские времена с веерными отключениями по расписанию было бы за счастье, но по всей видимости уже не получится.
3. На второй день также продолжаются перебои с работой сотовой связи и интернета, несмотря на серьезные усилия по устранению проблем.
4. Шайка Зеленского уже вовсю транслирует тезис, что населению надо валить из городов. Сегодня это еще раз озвучил Кличко.
5. В условиях восстановления подачи электроэнергии, шайка Зеленского призывает экономить свет, так как по утрам и вечерам нагрузка на покалеченную энергосистему возрастает и по сети катятся различные аварии, которые усугубляют общую ситуацию.
6. С учетом предшествующей практики, можно ожидать, что через некоторое время, в конце ноября-начале декабря, последует еще одна волна ударов, которая будет нацелена на распределительные мощности и добивание уже поврежденных объектов. При этом за счет кумулятивного эффекта, последствия будут еще более тяжелыми для энергосистемы, нежели 23 ноября. Как не трудно заметить, методичность ударов привела к тому, что каждая последующая волна все сильнее просаживала энергосистему Украины.
7. Так как США и НАТО нацелены на реализацию стратегии "войны до последнего украинца", то война будет продолжаться и зимой, а продолжение войны означает, что единая энергосистема Украины будет уничтожаться и далее.
Электрификация всей страны остудит горячие головы.
Украинцы зря выбрали хунту.
кишка тонка у российских властей -никто там не замерз и не испугался -все уже восстановили -так в СМИ раздули .Вот Батя бы шарахнул эту Систему так ,что война бы давно закончилась ,а они еще год её потом восстанавливали…а мы за год наделали бы новых Калибров ..Питерцы говоруны хорошие ,да маленькие яички в штанах этих вырожденный дворян Нарышкиных -посмотри на личики с кулачок..И ведь придется все равно разрушить всё ,иначе не поймет упэртый хохол (характер -это судьба ),но тянут кота за хвост выманивая у Партнеров по сделочке на зерно,на удобрения ,на бензинчик..Противно…Не было Удара -была имитация его и припугнуть на будующее в 100-501 раз.. И первое что восстановили -интернет -нельзя зомби оставлять без ежедневной пищи..
Как говорил Мао, “огонь по штабам!”
Поймем его буквально.
Да, зная это общество, кроме как валить ничё лучшего придумать и не могут, главное есть с чем, есть на чём, и есть куда?. Именно этот круг общества 20 лет оскорблял,унижал, угрожал, запугивал – в общем всячески доказывали нам простым людям, что лучше них никто не сможет справится с ситуацией. Но в самое худшее, неподходящее время просто взять и свалить. Так что, февраль, март при обычных условиях что-то делать надо, а тут в таком положении, всё проявится, может просто лица сменятся.
Польша начала отопительный сезон с украинских хранилищ:
https://eadaily.com/ru/news/2022/11/24/polsha-nachala-otopitelnyy-sezon-s-ukrainskih-hranilishch