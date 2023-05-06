О последствиях удара по Павлограду
О последствиях удара по Павлограду.
Дорогой товарищ, да в Павлограде (https://t.me/vysokygovorit/11480) вообще всё получилось максимально эпично.
Во-первых, теперь порядка 100 снарядов к «Ольхе» не добрались до фронта.
Во-вторых, уничтожены резервуары с отработанным топливом для SS-24, порядка 15 пусковых головок к баллистическим ракетам, плюс, 150 корпусов к двигателям. И не все они были пустыми — внутри твёрдое ракетное топливо. В самом большом ангаре было около 800 тонн, а всего — порядка полутора тысяч тонн.
Общая мощность взрыва — около четырёх килотонн.
С мест сообщают, что воронка получилось 30 метров глубиной и до 80 метров шириной. В радиусе 300 метров от воронки сдуло все деревья и столбы. А что касается бункера, где в том числе были подразделения 46 оаэмбр ВСУ, то завалы разобрать нереально. Получилась огромная братская могила.
@rybar – цинк
Да, это был знатный прилет. Чуток отстал удар по казарме наемников в Константиновке (до 60 200х)