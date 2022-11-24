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Еще раз предупреждаю нахалов и невежей…

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Официальное заявление сестры Ким Чен Ына по поводу права КНДР проводить ракетные испытания.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ЦК ТПК КИМ Ё ЧЖОН

Молодчики из МИД Южной Кореи 22 ноября назвали «провокацией» наше пользование правом на самозащиту и несли вздор о том, что рассматривают в этой связи применение т.н. дополнительных «персональных санкций».

Скверный поступок Южной Кореи, которая, как попугай, точь-в-точь повторяет заявление США о применении отдельных санкций против нашей страны, яснее подтверждает, что она является «верным псом» и приспешником Америки.

Каждый раз, когда я вижу поступки южнокорейских приспешников, мною овладевает крайнее ошеломление.

Курам на смех, что Южная Корея, которая как бродячая собака сохраняет жалкое существование лишь при помощи США, хочет какими-то ограничительными мерами помешать нам.

Если хозяин и его приспешник до сих пор так цепляются за бесполезные и ничтожные «санкции», то пусть вводят их хоть сто, хоть тысячу раз.

Вынуждена признать: если они хитро рассчитали, что своими ничтожными «санкциями» смогут выйти из нынешнего опасного положения, то они настоящие идиоты. По всей видимости, они просто не в состоянии с нами нормально сосуществовать.

Непонятно, почему южнокорейские граждане допускают «власть» идиотов во главе с Юн Сок Ёлем, которые после прихода к власти создают лишь новые опасные обстоятельства. При власти Мун Чжэ Ина Сеул, по крайней мере, не был нашей мишенью.

Еще раз предупреждаю нахалов и невежей: чем яростнее будут прибегать США и их южнокорейские марионетки к санкциям и нажиму против нас, тем усилятся наши ненависть и гнев, которые, как петля, задушат их.

https://t.me/nucdprk/1766 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7991884.html
Метки: азия, империализм, кндр, МБР, северная корея, США, южная корея, ядерное оружие
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26972 22706
    марина час назад

      смешно -марионетка китая делает заявления-дразнят падающего дракона саксов?чтобы все видели поднимающего голову нового Дракона -КИТАЙ…

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