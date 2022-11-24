Еще раз предупреждаю нахалов и невежей…
Официальное заявление сестры Ким Чен Ына по поводу права КНДР проводить ракетные испытания.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ЦК ТПК КИМ Ё ЧЖОН
Молодчики из МИД Южной Кореи 22 ноября назвали «провокацией» наше пользование правом на самозащиту и несли вздор о том, что рассматривают в этой связи применение т.н. дополнительных «персональных санкций».
Скверный поступок Южной Кореи, которая, как попугай, точь-в-точь повторяет заявление США о применении отдельных санкций против нашей страны, яснее подтверждает, что она является «верным псом» и приспешником Америки.
Каждый раз, когда я вижу поступки южнокорейских приспешников, мною овладевает крайнее ошеломление.
Курам на смех, что Южная Корея, которая как бродячая собака сохраняет жалкое существование лишь при помощи США, хочет какими-то ограничительными мерами помешать нам.
Если хозяин и его приспешник до сих пор так цепляются за бесполезные и ничтожные «санкции», то пусть вводят их хоть сто, хоть тысячу раз.
Вынуждена признать: если они хитро рассчитали, что своими ничтожными «санкциями» смогут выйти из нынешнего опасного положения, то они настоящие идиоты. По всей видимости, они просто не в состоянии с нами нормально сосуществовать.
Непонятно, почему южнокорейские граждане допускают «власть» идиотов во главе с Юн Сок Ёлем, которые после прихода к власти создают лишь новые опасные обстоятельства. При власти Мун Чжэ Ина Сеул, по крайней мере, не был нашей мишенью.
Еще раз предупреждаю нахалов и невежей: чем яростнее будут прибегать США и их южнокорейские марионетки к санкциям и нажиму против нас, тем усилятся наши ненависть и гнев, которые, как петля, задушат их.
https://t.me/nucdprk/1766 – цинк
смешно -марионетка китая делает заявления-дразнят падающего дракона саксов?чтобы все видели поднимающего голову нового Дракона -КИТАЙ…