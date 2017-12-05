Новости Украины и Новороссии 05 декабря 2017

На Украине будут сажать всех, кто оскорбляет Евромайдан

МВД Украины предлагает судить всех, кто оскорбляет Евромайдан. С инициативой ввести уголовную ответственность выступил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает телеканал “Звезда“.

Он заявил, что руководители некоторых телеканалов ведут абсолютно антигосударственную деятельность и должны быть за это наказаны, намекая на главу телекомпании NewsOne – Евгения Мураева, который осмелился в эфире назвать события ноября 2013 года государственным переворотом.

После эфира, в котором Мураев сделал неосторожное высказывание, десятки радикалов почти на сутки забаррикадировали офис телеканала и потребовали извинений. Журналисты телеканала не могли выйти из здания, но заявили, что не боятся ни националистов, ни их кураторов.

Спустя сутки президент страны Петр Порошенко заявил, что действия радикалов неправомерны, но в том, что произошло, обвинил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, который «должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства».

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Любое транспортное сообщение с Россией надо прекратить, — украинский министр

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил РИА Новости, что железнодорожное и автобусное сообщение с Россией должно быть прекращено. С октября 2015 года на Украине введен запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва в качестве «зеркальной меры» ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России. «Я исхожу с того, что нам незачем ездить в РФ… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что „Укрзализныця“ („Украинские железные дороги“) пересмотрит свою политику», — сказал Омелян, добавив, что после прекращения авиасообщения между странами «небо на голову не упало». Министр признал, что в России живут члены семей украинцев. «Но опять же, пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего», — добавил он. Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе, а также обязал разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. Ранее в Верховной Раде призывали ввести с Россией визовый режим, однако власти в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной. Читайте также: Донбасс и Сирия: СМИ вскрыли реальные потери Армии России

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Депутат Рады заявил, что США “не выполнили обязательство по защите Украины”

США не выполнили обязательство по защите Украины согласно Будапештскому меморандуму, заявил журналистам в понедельник депутат парламента Украины, представитель фракции “Народный фронт” Антон Геращенко.

Будапештский меморандум по Украине в 1994 году подписали Украина, Россия, США и Великобритания, передает РИА Новости. Это международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украина после распада СССР унаследовала значительный ядерный арсенал. После присоединения Киева к договору он был уничтожен, а ядерные державы обязались гарантировать Украине безопасность.

“Наши американским партнерам и европейским партнерам выгодно держать самих себя в теплой ванне. США не выполнили свои обязательства по защите Украины и даже Будапештский меморандум, который был больше бумагой, содержащей моральные обязательства, фактически забыт. И та помощь, которую оказывает Америка или Европа — она мизерна относительно тех потерь, которые понесла Украина в результате российской агрессии… Америка должна выполнять свои обязательства в отношении нас, иначе весь мир будет понимать, что их слово не стоит ничего”, — сказал Геращенко во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется “страной-агрессором”, так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения “публичными бездоказательными инсинуациями”. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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Гройсман: Украина будет жить за счет кредитов еще несколько лет

Украине необходимо будет еще несколько лет привлекать внешнее финансирование. Об этом заявил украинский премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV. Он отметил, что это будет необходимо для роста национальной экономки. «Мы понимаем, что еще несколько лет мы будем вынуждены делать заимствования, потому что нам нужно обеспечивать одновременно экономический рост», — сказал Гройсман. Премьер подчеркнул, что это время будет необходимо для запуска национальной экономики, которая якобы затем будет работать без кредитных денег, а долги будут отдаваться, а не накапливаться. В 2018 г. правительство ожидает рост экономики на 3%. При этом Киев традиционно выдвигает оптимистичные прогнозы, не исключая, что рост будет даже выше, если правительство будет принимать «правильные решения». Самым острым остается вопрос реальных доходов населения. Кабмин рассчитывает, что сможет увеличить зарплаты в среднем по стране до 10 тыс. гривен ($367,5) в следующем году. Читайте также: «Их слово не стоит ничего»: в Раде обвинили США в невыполнении обязательств по защите Украины

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Спасение ополченца: Нейрохирурги ДНР провели уникальную лазерную операцию на позвоночнике

Впервые в Донбассе нейрохирургами Республиканского травматологического центра была проведена уникальная операция на позвоночнике по новой методике. Впервые в Донбассе нейрохирургами Республиканского травматологического центра была проведена уникальная операция на позвоночнике — малоинвазивное оперативное вмешательство по лазерной нуклеопластике. Об этом «Русской Весне» рассказали в Министерстве здравоохранения ДНР. Эта методика позволяет проводить сложнейшие манипуляции на позвоночнике и спинном мозге с минимальным уровнем кровопотери и травматизации тканей. Простыми словами — это 2 или 3 прокола длиной всего лишь в пол сантиметра. Через них вводится специальное лазерное оборудование, которое разрушает определенные части диска. В наступающем 2018 году Министерство здравоохранения ДНР в связи с частыми обращениями за медицинской помощью по данному направлению как жителей ДНР, так и жителей подконтрольной Украине Донецкой области рассмотрит возможность включить это направление в Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Тем более, что первая операция прошла успешно. Первопроходцем стал молодой парень Евгений, уроженец г. Славянска, еще в 2014 году, в возрасте 19 лет, он встал на защиту своей Родины. Говорит, не мог спокойно смотреть, как украинская власть уничтожает жителей Донбасса. Эта война чуть не сделала парня инвалидом. Теперь, благодаря знаниям и умениям врачей ДНР, парня прооперировали. Следует отметить, что для проведения такой высокотехнологичной операции необходимо специализированное оборудование, которое в нейрохирургии РТЦ имеется. Андрей Леонидович Боряк — заведующий отделением нейрохирургии № 2 Республиканского травматологического центра прокомментировал это важное событие: «Пока такие операции просто невозможно проводить за государственный бюджет, но наши специалисты и так минимизировали стоимость услуги до предела. 40 тысяч рублей это, конечно, большие деньги, но, например, в Украине цена таких манипуляций в среднем от 3 до 5 тысяч долларов, в Российской Федерации — от 50 до 130 тысяч рублей». Читайте также: Армия России раздавит ВСУ как моську (ВИДЕО)

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Экстремисты разбирают баррикаду под офисом телеканала NewsOne в Киеве

Экстремисты, которые блокировали центральный въезд в киевский бизнес-центр, в котором арендует офис телеканал NewsOne, начали разбирать мешки, из которых построена баррикада. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. «Мы с пониманием отнеслись к просьбе министра Авакова и начальника Нацсовета (по телевидению и радиовещанию — ред.), что нужно немного переформатировать акцию, чтобы люди все-таки могли проехать», — рассказал один из радикалов. Однако экстремисты собираются «создать блокпост и проверять документы», и не пускать на территорию телеканала людей с георгиевской лентой и российских журналистов. Как ранее сообщала «Русская Весна» 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с «политикой канала». Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал майдан «государственным переворотом власти». Также блокировщики требуют от «NewsOne» изменить риторику с пророссийской на проукраинскую. Мураев, в свою очередь, заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель неонацистского «Братства»* Дмитрий Корчинский. Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию. Аваков призвал радикалов прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал «прекратить провоцировать людей». Сотрудники полиции Киева не выявили правонарушений на месте проведения акции протеста. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что любое давление на средства массовой информации недопустимо. Читайте также: В Кишиневе разгорается скандал из-за облезлой елки из Украины (ВИДЕО) *Запрещенная на территории РФ экстремистская организация

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