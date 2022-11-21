Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Интересно, а какова температура у борреля дома, а также в европарламенте ихнем (или как оно праильно называетцо)?
Определенно комфортная.
по всем данным -хранилища они от испуга заполнили до отказа и учитывая их зимы они вполне перезимуют..К тому же газопровод украины всегда готов к их услугам.Думаю ,что повестка политическая больше..С их деньгами -это не проблема…Вот разве,что переходных братушек ,типа Болгарии ,Румынов там каких-нибудь переведут на голодный паек -те уже лес собрались рубить,если найдут у себя…
К сожалению, факт-чекинг информации так и не вошел в привычку.
Этож стеб ТГ-канала “а вот мой яндекс кошелек”
https://t.me/lastoppo/633
Хоть бы описание в группе почитали:
пародия, сатира на политическую действительность. только проверенные фейки.
Женечка ,а как твой город (Кострома вроде ?)проголосовала за танцы вокруг елки ,стоимостью в млн 50,0 руб в н.Г. или решили купить БПЛ или теплые носки..
Не, не мой. Степанычу свой вопрос переадресуйте – он у нас костромич. Кста, и про БПЛА и носки спросите: какую материальную помощь самозанятые патриоты Родине оказывают. Или же как и с налогами – себе любимому в карман?
А у нас же губер сказал, что в этом году скромно праздновать будем.
https://vologdaregion.ru/news/2022/11/11/novogodnie-meropriyatiya-v-vologodskoy-oblasti-startuyut-so-dnya-rozhdeniya-deda-moroza
Ну еще и на работе, один рабочий день в пользу СВО.
У старушки Европы видимо много ценностей, что она боится их оставить, и готова замерзнуть.
К ней в дом нужно пустить хохлов и цыган.
Чтобы она о здоровье подумала.