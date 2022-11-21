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Пора умереть за демократию

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Европейского обывателя готовят мерзнуть и умирать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7986402.html
Метки: боррель, демократия, Европа, империализм, Нацизм
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1984 1586
    Vov два часа назад

      Интересно, а какова температура у борреля дома, а также в европарламенте ихнем (или как оно праильно называетцо)?

      • 22576 17608
        SergeevVov час назад

          Определенно комфортная.

          • 26917 22667
            маринаSergeev 20 мин. назад

              по всем данным -хранилища они от испуга заполнили до отказа и учитывая их зимы они вполне перезимуют..К тому же газопровод украины всегда готов к их услугам.Думаю ,что повестка политическая больше..С их деньгами -это не проблема…Вот разве,что переходных братушек ,типа Болгарии ,Румынов там каких-нибудь переведут на голодный паек -те уже лес собрались рубить,если найдут у себя…

        • 8504 7026
          Женечка 54 мин. назад

            К сожалению, факт-чекинг информации так и не вошел в привычку.
            Этож стеб ТГ-канала “а вот мой яндекс кошелек”
            https://t.me/lastoppo/633
            Хоть бы описание в группе почитали:
            пародия, сатира на политическую действительность. только проверенные фейки.

          • 9792 7364
            чужой 31 мин. назад

              У старушки Европы видимо много ценностей, что она боится их оставить, и готова замерзнуть.
              К ней в дом нужно пустить хохлов и цыган.
              Чтобы она о здоровье подумала.

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