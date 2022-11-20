Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Битва за Антарктиду. Россия сделала важный ход

18 1

15 ноября научно-исследовательское судно «Академик Федоров» вышло из Санкт-Петербурга в 68-ую Российскую антарктическую экспедицию. Для большинства средств массовой информации эта новость показалась такой скучной, что была ими проигнорирована, на деле же сделан важный ход в гигантской геополитической партии, на кону которой стоит обладание несметными запасами последней невскрытой кладовой человечества. Расскажем об этом и не только после краткой сводки позитивных новостей.

**

Ролик «Лики Марии» на канале «Россия 360»: https://www.youtube.com/watch?v=FOCE5cDYvZw

На обложке иркутский полярник и альпинист Владислав Лачкарев.

***

Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне для себя и таким образом профинансировать ещё два экземпляра для Донбасса можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uRitplB26DM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Битва за Антарктиду
Битва за Антарктиду
«Предел южного холода»: как русские открыли Антарктиду
ЭССЕ: Последняя Битва Рагнарёка на Земле
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9790 7366
    чужой 27 мин. назад

      Я вапще не понимаю как можно ставить плюсик за какую то бредятину.
      Знаешь что дорогуша, давай ка выходи.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru