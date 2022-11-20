Битва за Антарктиду. Россия сделала важный ход
15 ноября научно-исследовательское судно «Академик Федоров» вышло из Санкт-Петербурга в 68-ую Российскую антарктическую экспедицию. Для большинства средств массовой информации эта новость показалась такой скучной, что была ими проигнорирована, на деле же сделан важный ход в гигантской геополитической партии, на кону которой стоит обладание несметными запасами последней невскрытой кладовой человечества. Расскажем об этом и не только после краткой сводки позитивных новостей.
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Ролик «Лики Марии» на канале «Россия 360»: https://www.youtube.com/watch?v=FOCE5cDYvZw
На обложке иркутский полярник и альпинист Владислав Лачкарев.
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Я вапще не понимаю как можно ставить плюсик за какую то бредятину.
Знаешь что дорогуша, давай ка выходи.