«Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец он все испытал и все проник».

Этими словами А. С. Пушкина начинается фильм о крестьянском сыне Михаиле Васильевиче Ломоносове — отце русской науки, достигшем два века назад вершин мировой культуры и во многом опередившем современную ему науку на целые столетия.

Фильм раскрывает наиболее значительные страницы из жизни великого русского ученого, начиная с 1741 года, когда Михаил Васильевич возвратился в Петербург из заграничной поездки, и кончая 1755 голом — годом основания Ломоносовым Московского университета.

Перед зрителем оживает Россия после петровских реформ, всколыхнувших старинный уклад русского государства и вместе с тем наводнивших страну иноземными проходимцами, которые посыпались в Россию, как сор из дырявого мешка. В петербургской Академии наук, куда возвратился Ломоносов, все дела вершила засевшая в ней группа немецких лжеученых во главе о Шумахером и с Таубертом. С ними в борьбу за честь русской науки вступает ученый.

Ломоносов был не только выдающимся ученым, но и замечательным поэтом. Императрица Елизавета и ее приближенные не понимали значения научных работ Ломоносова, однако им нравились его звучные оды. Успех Ломоносова при дворе как поэта помог ему осуществить заветную мечту — построить первую в России научную химическую лабораторию. Интересы Родины и интересы развития ее науки и культуры были для Ломоносова неразделимы, отсюда единство теории и живой практики во “всей его многогранной деятельности: в одной и той же химической лаборатории он открывал великий закон сохранения материи и энергии и опробовал образцы руд для отечественной промышленности.

Но как бы гениально не был одарен Ломоносов, ученый понимал, что он один всего не сделает. Настал момент, когда Ломоносов ощутил необходимость позаботиться о будущем русской науки и культуры, расцвет которых он видел в просвещении народных масс, в подготовке ученых из среды русского народа. Великий ученый ясно сознавал: если он добьется основания народного университета, дело его жизни будет упрочено. Это понимали и многочисленные в враги Ломоносова, от санкт-петербургского архиепископа до Тауберта, который заявил: «Разве нам десять Ломоносовых надобно — и один нам в тягость!». Они отлично знали, что ученый хлопочет не только об открытии университета, но и о свободном доступе в него людей из простых сословий.

Борьба за создание такого университета завершилась победой пламенного патриота: в 1755 году в Москве был открыт Университет, основанный Михаилом Васильевичем Ломоносовым — великим сыном русского народа, высоко поднявшим знамя передовой отечественной науки.