В объективе – животные. Лисица (1981)
В объективе – животные. Лисица
О повадках и образе жизни лисы – умном, хитром, ловком хищнике. Мы видим рыжую красавицу, охотящуюся в лесу и в деревне, играющую с лисятами, попавшую в петлю браконьера…
#НаучноПопулярныйФильм
Литовская киностудия. По заказу Гостелерадио СССР, 1981
Автор сценария – Алексей Токарев
Режиссер – Пятрас Абукявичюс
Режиссер – В. Дамашявичус
Оператор – Пятрас Абукявичюс
Оператор – А. Меляускас
#гостелерадиофонд #животные #природа #лиса
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