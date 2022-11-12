В объективе – животные. Волк (1982)
В объективе – животные. Волк
Волки – более древние обитатели планеты, чем люди. Но достаточно ли хорошо мы их знаем? Научно-популярный фильм рассказывает
о жизни и повадках волка – сильного, умного и неутомимого хищника – в естественной среде обитания. Волк – только хищник или санитар живой природы?
#НаучноПопулярныйФильм
Литовская киностудия по заказу Гостелерадио СССР, 1982
Автор сценария – Пятрас Абукявичюс
Режиссер – Пятрас Абукявичюс
Оператор – А. Балюконис
Оператор – Арвидас Баронас
Оператор – Пятрас Абукявичюс
#гостелерадиофонд #животные #природа #волки
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK
Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169