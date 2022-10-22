В объективе – животные. Як (1989)
В объективе – животные. Як
О повадках и образе жизни домашних яков, обитающих рядом с жилищем человека в высокогорных районах Средней Азии.
#НаучноПопулярныйФильм
Леннаучфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1989
Автор сценария – Юрий Климов
Режиссер – Юрий Климов
Оператор – Михаил Угаров
#гостелерадиофонд #животные #природа
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