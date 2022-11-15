Главная » Видео, История

Корниловский мятеж. Предыстория/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

5 0

Продолжаем цикл «Настоящая игра престолов». В этой серии Егор Яковлев рассказывает об историческом контексте и событиях, ставших причиной восстания под предводительством Лавра Корнилова. Видео вышло в 2016-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #настоящаяиграпрестолов #дмитрийпучков #корнилов

Новый фестиваль «Цифровая история»:
https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2210193/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SWznwnLJjrA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Корниловский мятеж» и его последствия. Евгений Спицын
Корниловский мятеж 1917 года: первый акт Гражданской войны
Провал корниловского мятежа 1917.
Корниловский мятеж. Предыстория/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Зарубежные клондайки России. Часть III

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru