Корниловский мятеж. Предыстория/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжаем цикл «Настоящая игра престолов». В этой серии Егор Яковлев рассказывает об историческом контексте и событиях, ставших причиной восстания под предводительством Лавра Корнилова. Видео вышло в 2016-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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