Корниловский мятеж: хроника событий/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжение цикла «Настоящая игра престолов». Егор Яковлев рассказывает о событиях августа 1917-го года, известных как Корниловский мятеж. Видео вышло в 2016-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #корнилов #настоящаяиграпрестолов
#Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/4373
Предыдущая часть: https://www.youtube.com/watch?v=SWznwnLJjrA&t=1507s
Цикл «Настоящая игра престолов»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZckfCgxRkSLvGtHXAT3vUeY
Новый фестиваль «Цифровая история»:
https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2210193/