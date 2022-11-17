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Корниловский мятеж: хроника событий/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Продолжение цикла «Настоящая игра престолов». Егор Яковлев рассказывает о событиях августа 1917-го года, известных как Корниловский мятеж. Видео вышло в 2016-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #корнилов #настоящаяиграпрестолов

#Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/4373
Предыдущая часть: https://www.youtube.com/watch?v=SWznwnLJjrA&t=1507s
Цикл «Настоящая игра престолов»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZckfCgxRkSLvGtHXAT3vUeY

Новый фестиваль «Цифровая история»:
https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2210193/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Iy8X0Yl32ts
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