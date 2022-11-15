Дорогу к станице «Казачий дозор» на окраине деревни Горки в Подмосковье можно найти по 15-ти метровой сторожевой башне. В первопроходческих станицах такие использовались для обозрения окрестностей на предмет опасности. А в здешней с неё приятно любоваться местностью и смотреть, в какой стороне пасётся станичный скот – лошади, овцы, козы и осёл. Здесь, в станице, молодёжь обучают верховой езде и джигитовке. А овцы и козы – для того, чтобы детей, которые приезжают в станицу, поить настоящим молоком и угощать сыром из него: пусть здоровья набираются.

Все казаки должны быть православными и патриотами. И ещё – казак не тот, кто в шапке казачьей ходит да в штанах с лампасами, а тот, кто традиции чтит. Традиции – это когда слово старшего – закон, когда человек знает свою родословную, культуру народа, к которому принадлежит, когда по первому зову готов защищать страну, а значит, владеть воинским искусством.

Павел Васильевич Колесников – атаман, командир казачьей народной дружины. Его корни на Дону, в станице Мелиховской, известной с XVI века. У Виктора Алексеевича Буханова в роду сподвижник Ермака Иван Кольцо. Василий Иванович Ермолов, потомок того самого Ермолова, которого, по выражению поэта, должен был страшиться Кавказ. Вячеслав Александрович Оркин – врач, поэт и переводчик, Александр Иванович Толмачев – профессор Гнесинки, Алексей Фёдорович Чутчев, – подполковник в отставке, награждён орденом «За личное мужество» и «За заслуги перед казачеством» – все они члены Видновского станичного казачьего общества. Почти у каждого казака хранятся те или иные вещи, не позволяющие забыть, к какому сословию принадлежит его семья: у кого-то шашка, у кого-то нагайка, казачья шапка. А пуще всего казаки берегут память, семейные предания, в том числе и о том, как на заре советской власти происходило расказачивание, как перемалывались судьбы миллионов людей. По говору, словечкам, которые, нет-нет, да и проскользнут в речи, по интонациям и не особо заметным окружающим признакам казаки узнают друг друга среди прочих.

Когда в 2000-х годах государство стало уделять внимание восстановлению казачества, в подмосковном Видном появилось станичное казачье общество. Его основали выходцы с Дона и Кубани. В разное время и по разным причинам их предки оказались в Подмосковье.

Многие приехали строить коксогазовый завод и сам город Видное. И, о провидение! Нынешняя казачья станица оказалась на том самом месте, где в XIX веке стояли казаки. Об этом сообщила атаману сотрудница местного музея. Она принесла копию фотографии, а там, на фоне здания на месте нынешней конюшни сидят, стоят – так любили снимать фотографы в то время – казаки из позапрошлого века. Сейчас историческая фотография висит в штабе. И всё-таки, если быть точнее, казачье общество появилось и сплотилось тогда, когда в округе стали восстанавливаться разрушенные храмы. Казаки активно в этом начали участвовать.

Здание конюшни досталось предпринимателю Николаю Михайловичу Радченко в полуразрушенном состоянии. Казаки всё восстановили. Трудились в свободное от основной работы время. Обустроили и прилегающую территорию. Место приёмов и отдыха огорожено плетнём, как и полагается в станице.

Каждые 2-3 месяца в станице проводятся праздники – церковные и обрядовые. Гостей угощает блюдами традиционной казачьей кухни профессиональный повар Сергей Анатольевич Максимов. Выступают фольклорные коллективы, которыми руководит Алёна Стрельникова.

Дети и взрослые здесь обучаются верховой езде и джигитовке у Анастасии Беляевой. Анастасия до 16-ти лет жила в Краснодарском крае, занималась в школе верховой езды. Да так увлекалась, что порой прогуливала уроки. И тогда мама вразумляла дочь тоже в соответствии с казачьими традициями. Но Анастасия ей за это только благодарна. Джигитовке Анастасия обучилась сама, по книгам и интернету, да так, что занимает призовые места в станичных скачках, соревнуясь с казаками из других обществ. Есть такой обычай у казаков усаживать мальчика на коня тогда, когда он ещё только научился сидеть самостоятельно. Так вот, сын Анастасии Саша сидит на коне уже с 10 месяцев.

Семья Ивановых приехала в станицу из столицы. Муж – кубанский казак, военный, прошёл не одну горячую точку. В семье трое детей. Старший сын тоже выбрал военную службу, а младшему – Егорке – всего три года. Отец уже усаживал его на коня, соблюдая обычай. Средняя дочка с удовольствием обучается верховой езде. Пока дети заняты, глава семьи переодевается в рабочую одежду и выполняет любую порученную ему по дому работу. И так каждые выходные. Потому что ему это нравится, потому что есть зов крови или генетическая память, назовите как угодно, потому что казацкому роду не должно быть переводу.

Воспитание молодёжи – самое важное направление работы видновских казаков. Владимир Анатольевич Ивлев, заместитель атамана, руководит военно-патриотическим клубом «Застава». Клуб проводит с будущими воинами допризывную подготовку, обучает приёмам рукопашного боя, занимается увековечиванием памяти погибших защитников Отечества.

С весны по осень молодые казаки участвуют в раскопках на местах боёв Великой Отечественной войны. Так, в Новгородской области они обнаружили останки 11-ти бойцов и с почётом захоронили их. Летом 2015 года нашли останки лётчика, Героя Советского Союза Виктора Сергеевича Романенко. Реликвий с мест боёв и воспоминаний у клуба уже столько, что в планах создание музея.

Павел Васильевич Колесников считает очень важным открытие в каждой школе хотя бы одного кадетского класса и чтобы в нём обязательно был офицер-наставник. Кадетами в прошлом были многие знаменитые люди России. И опыт общения со старшеклассниками у атамана уже есть. Он год почти приходил в кадетский класс одной видновской школы, рассказывал об истории казачества, о разных версиях его происхождения от известных историков, об истории, нравах и обычаях казачества.

– У старшеклассников глаза горели, вопросы один за другим сыпались, – рассказывает Павел Васильевич. – Как-то на улице встретил тех ребят, которые уже в следующий класс перешли. Они спрашивали, будут ли и в новом учебном году такие уроки. Но, увы, сменилось руководство школы, и почему-то для наших уроков места в новом расписании не нашлось. Совет атаманов Московской области тоже считает, что в школах надо усилить военно-патриотическое воспитание, и намерен обратиться с предложением своей помощи к Министерству образования Московской области.

Четыре видновских казака получили повестки в военкомат для участия в специальной военной операции на Украине, в том числе и племянник Павла Васильевича Егор Николаевич. Сейчас он уже в Ростовской области. Другой казак попал в Калининградскую область для прохождения подготовки, он будет служить в ремонтном батальоне. Сообщает, что один танк бойцы уже восстановили. Ещё двое казаков проходят обучение на полигоне в Тверской области, они станут штурмовиками. Администрация города и местное отделение «Единой России» помогли своим мобилизованным землякам, собрали необходимые вещи: тёплые носки, зимнюю обувь, запасные футболки, личные огнетушители, другое снаряжение. Сами казаки скинулись деньгами. И каждый из них молится о том, чтобы Господь даровал победу русскому оружию, а воины все вернулись домой живы и невредимы.

Казаки патрулируют улицы городов во время массовых мероприятий. В выходные вместе с полицией выходят охранять общественный порядок. Именно видновские казаки возродили традицию сопровождения Патриарха. Это тоже охранная деятельность.

С 2015 года дружина Видновского станичного казачества состоит в реестре казачьих народных дружин. Насчитывает она 20 человек, руководит ею тот же Павел Васильевич Колесников. После своей основной работы казаки выходят патрулировать улицы города и отдалённые места, на которые им указывает УМВД района. Полиция координирует работу дружины. Казаки очень помогают в охране общественного порядка. Неоценима их помощь при проведении массовых мероприятий, как-то: День города, выпускной бал школьников, Рождество, новогодние праздники. Они стоят в оцеплении. На Крещении, например, следят, чтобы много народа не выходило разом на лёд, помогают в организации купания. В обычные дни они патрулируют улицы, срывают и закрашивают объявления о продаже всяких там курительных смесей, что тоже очень важно. Одно их присутствие на улицах города предотвратило не одно правонарушение.

…Темнеет. Центр Видного хорошо освещён. И, тем не менее, следить за порядком надо. Участок у кинотеатра «Искра» – зона ответственности казачьей народной дружины. Полиция и горожане знают: если казаки вышли на дежурство, значит, волноваться не надо. Казаки сразу же бросаются в глаза из-за своей формы, в руках нагайки. С 20-00 до 24-00 они патрулируют улицы.

Мне довелось дежурить с Владимиром Анатольевичем Ивлевым и Евгением Ильиным. Владимир Анатольевич руководит военно-патриотическим клубом «Застава», а Евгений был когда-то его воспитанником. Мы ходим по оживлённой улице взад и вперёд.

– Да, сначала, увидев нас, некоторые говорили, мол, ряженые вы, да и только. Здесь не было казаков, откуда вы-то взялись? – вспоминает Владимир Анатольевич. – Да, действительно, родина казаков – пограничные области. Но когда-то наши родители переехали в Подмосковье с Кубани, Дона, Терека. Я не хочу забывать свои корни. И таких людей в нашем районе оказалось немало.

На вопрос, что заставляет жертвовать личным временем, Евгений ответил кратко: «Казаки – изначально служилый народ. Казак без службы не казак».

– Одно дело собраться, покричать, что мы – казаки. А какое настоящее дело можем делать? – продолжил рассуждать Владимир Анатольевич. – Не знаю, почему сложился такой стереотип о казаках: непременно пьяный и с гармошкой. А мы внедряем в сознание другое представление: казаки – аккуратные, подтянутые, ответственные, готовые прийти на помощь. И, знаете, к нам привыкли. Если нас не видят на улицах, потом спрашивают: «А куда казаки делись?».

Дружинники дежурили у платформы Битца. Неспокойное место. Рядом лесок, через который надо пройти к жилым домам. Неподалёку стройки, где работают приезжие из Средней Азии. Так вот, по данным полиции, участились случаи нападения приезжих на людей, возвращающихся домой. Их грабили. Несколько лет назад было даже одно убийство. Полиция попросила казаков подежурить на этом месте. И, как по мановению волшебной палочки, безобразия прекратились.

– К нам подходили люди и благодарили, – рассказывает Владимир Анатольевич.

– Вы выходите патрулировать, у вас в руках нагайки, в карманах – телефоны. Это всё ваше вооружение?

– Наше оружие – это доброе слово, – улыбается Владимир Анатольевич. – Сидит, например, компания на скамейке, распивает пиво. Мы подходим и говорим: «Вот вы так хорошо сидите, а проедет полицейский патруль, штраф вам выпишет, потому как общественный порядок нарушаете».

– Ой, да, больше не будем, – отвечают. И выпивку прячут. А нагайка – чтобы руки занять. Она – не оружие, она для самообороны.

Но бывали случаи, когда нарушителей порядка приходилось и задерживать.

– Задержали мигрантов за распитие напитков в неположенном месте. А когда полицейские стали проверять их документы, оказалось, у парней нет ни регистрации, ни патента на право работы, – вспоминает Владимир Анатольевич.

Мы снова вышли на улицу. В тот вечер на вверенном нам участке никаких происшествий не было. Город засыпал. И мог спать спокойно.





