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Промежуточные итоги промежуточных выборов

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Для порядка.
Республиканцы победили на промежуточных выборах в Палату представителей США. Демократы утешают себя тем, что они проиграли не так разгромно, ожидали 230-240 мест у республиканцев. Тем не менее, факт поражения очевиден, а значит в январе начнется комедия с бессмысленными попытками объявить импичмент Байдену, а также будет заблокировано расследование по делу о штурме Капитолия в январе 2021-го года.

Само собой, поражение демократов не должно рождать какие-то иллюзии, что республиканцы "наши партнеры" и они сейчас прекратят поставки оружия на Украину. Так считать, значит заниматься самообманом. Изменения в вопросах поставок оружия возможны (и то, весной 2023-го года), но о их прекращении речь и близко не идет. Основной профит России в этой ситуации, это обострение внутриполитической борьбы в США, что является долгосрочным фактором повышающим внутреннюю неустойчивость США.

Многое также зависит от исхода довыборов в Сенат. Республиканцы сохраняют возможность захватить и там большинство (пока 49 на 48, еще 3 места не определены), сделав поражение Байдена и Ко полным. Но тут все отложено до начала декабря.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7968211.html
Метки: выборы, США
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