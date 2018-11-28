Некоторые итоги выборов в США: Gerrymandering и Trifecta

Gerrymandering и Trifecta

Интересная статья от читателя "Рупора Тоталитарной Пропаганды" на тему некоторых не очевидных итогов недавних промежуточных выборов в США.А вы знаете слова gerrymandering и trifecta?Не знаете?А придётся! ;)Ну, то есть, если вы таки хотите понять итоги американских выборов …"Синяя волна", о которой говорили Демократы, таки случилась.Демократам удалось получить большинство в Палате Представителей – нижней палате американского парламента. Туда прошло рекордное количество женщин, включая двух мусульманок и двух дам, считающихся Native American, и являющихся членами племён.Республиканцам удалось не просто сохранить контроль над Сенатом, но и приумножить отрыв. Сейчас у них не 51 сенатор, а 52 и хороший шанс получить ещё два места (одно, в Миссиссиппи по сути гарантировано, второе, в Аризоне, – посмотрим). Замечу, что Сенат потерял парочку противников Трампа из его же партии (например, второй сенатор от Аризоны ушёл в отставку, отказавшись переизбираться).Однако это далеко не вся картина.Сразу скажу, что республиканцы выборы проиграли. Проиграли с не самым большим счётом, но таки проиграли. Конечно, они ссылаются на то, что партия президента _всегда_ проигрывает выборы через два года после его избрания (так называемые midterms), но им от этого не легче.Захватив Палату Представителей, демократы получат в свои руки немало инструментов для того, чтобы клевать Трампа: именно у нижней палаты есть право проводить расследования и требовать показаний под присягой (subpoena). Первым делом они собираются потребовать у него раскрытия его налоговых деклараций – то, что им не удавалось пока большинство удерживали республиканцы. Их надежда – поймать его через крючкотворство на лжи, чтобы обвинить во лжи под присягой, как это проделали республиканцы с Клинтоном.Что касаемо победы республиканцев в Сенате, главным призом является возможность назначать федеральных судей на всех трёх уровнях вплоть до Верховного Суда. Недавнее назначение было затруднено не только эмоциональной атакой женщин на Кавано, но и тем, что в Сенате были 'несогласные' с кандидатурой в том числе и среди республиканцев. Теперь их преимущество будет более надёжным. Другой бонус – сенаторы избираются на шесть лет, а не на два. Однако стоит отметить, что в этом цикле большая часть переизбираемых сенаторов была демократами, так что у их партии было больше шансов потерять места.Также наблюдатели и аналитики отмечают отсутствие чётких закономерностей. Например, у демократов были проигравшие гонку как среди левых радикалов (например, афроамериканец, хотевший стать губернатором Флориды и конгрессмен, возжелавший стать сенатором от Техаса), так и умеренные демократы, апеллировавшие к центристам (выборы в сенат во Флориде, Северной Дакоте и ещё в паре мест). С другой стороны, в реально консервативном Канзасе избрали губернатора-демократа и конгрессвумен-лесбиянку :).Тут мы вспоминаем слово trifecta. Оно означает успешное угадывание первых трёх мест в лошадиных гонках. В политике же это означает полный контроль той или иной партии над исполнительной и законодательной властью. Например, республиканцы имели это после избрания Трампа, но совершенно бездарно потратили первый год его пребывания у руля. По моему глубоко личному мнению это произошло из-за старого фанатика МакКейна, который возглавил сопротивление Трампу в Сенате (с Палатой Представителей у того были куда как более продуктивные отношения), зарубив, к примеру, попытку отменить систему здравоохранения Obamacare Так вот, до этих выборов полная власть на уровне штата имелась в 25 штатах у республиканцев, и только в восьми – у Демократов. Эти же выборы позволили демократам полностью захватить 14 штатов, тогда как у республиканцев осталось 22 (хотя и с меньшим общим населением). Остальные 14 поделены.Очень даже немалое.Тут надо вспомнить слово gerrymandering. Оно означает махинации партии у власти для того, чтобы провести границы избирательных округов в свою пользу. Эта демаркация (redistricting) проводится каждые десять лет, и следующую будут проводить в 22-м, основываясь на данных всеамериканской переписи населения, которая состоится в 2020-м. Это, как и выбор судей из своего числа, – попытка обеспечить себе преимущество в будущем.Ещё пара важных моментов связана с так называемыми disenfranchised voters – лишёнными права голосовать. Например, в Америке большинство штатов не допускает до голосования преступников – тех, кто находится в тюрьме, выпущен по УДО (parole), либо приговорён к надзору (probation). Однако 12 штатов лишают права голосовать навсегда. И это потихоньку начинает меняться – например, Флорида сейчас через прямое голосование (ballot initiative) вернула право голосовать всем отбывшим наказание помимо убийц и осуждённых за сексуальные преступления, а это по оценкам около полутора миллионов, среди которых весьма значителен процент меньшинств. В штате, где сейчас всё разделилось примерно пополам, это будет большим подарком демократам в штате, который имеет огромное значение для выборов Президента. И процесс возвращения права голоса отбывшим наказание идёт и в других штатах. По той же причине демократы так стараются увеличить иммиграцию – нынешние иммигранты, особенно из Латинской Америки, в большинстве своём отдают голоса именно им.Итоговая оценка – результаты этих выборов готовят обе партии к новым решительным битвам – как на выборах, так и между ними.* * *PS. И да. после невнятной реакции Трампа по поводу ситуации в Керченском проливе (он сейчас явно больше озабочен ситуацией на границе с Мексикой и очередной перетасовкой кадров в Белом Доме), Белый Дом анонсировал переговоры Трампа и Путина в Аргентине на саммите G-20. Эти переговоры должны были пройти не так давно во Франции, но тогда их отменили под формальным предлогом связанным с нежеланием Макрона затмевать американо-российскими переговорами торжества по случаю окончания первой мировой войны, где он хотел сосредоточить внимание на роли Франции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com