Газовый передел: Британия готовит ГАЗОВУЮ СДЕЛКУ с США | Геоэнергетика Инфо
Газовый передел: Британия готовит ГАЗОВУЮ СДЕЛКУ с США. Геоэнергетика Инфо
Великобритания решила закупать сжиженный природный газ у США. Англия намерена заключить сделку с США на покупку сжиженного природного газа СПГ для обеспечения энергетической безопасности страны, королевство надеется приобрести около 10 миллиардов кубометров газа в течение ближайшего года. Группа британских чиновников ищет в США экспортеров СПГ для заключения 20-летних контрактов на поставки топлива в Великобританию в преддверии зимнего энергетического кризиса. Форин-офис 28 октября сообщил, что Британия с 1 января 2023 года прекратит импорт сжиженного природного газа из России.
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