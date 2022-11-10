СВО – это война за справедливость
Божественная справедливость кроется в недрах всех мировых религий, и сама является надмирной священной религией, храмом, в котором все мировые религии имеют свои алтари.
В своём приближении к Русской Мечте, в стремлении к божественной справедливости русским приходится преодолевать невероятные препятствия, выдерживать кровавые сражения, одолевать непроглядные бездны.
Нам приходится одерживать победы во вселенских битвах. Русская Победа – это Победа над силами ада, победа божественного небесного света.
Вероучение Русской Мечты, религия справедливости, идеология Русской Победы – это и есть сокровенные возвышенные смыслы, именуемые русской идеей.
Справедливость есть кодовое слово, понятное всем народам, всем вероучениям, всем мировым культурам.
Исламская революция Ирана — это восстание справедливости. Жестокая борьба палестинцев — это мученичество во имя справедливости. Китайская мечта о великом китайском возрождении, которое веками попиралось иноземцами, – это упование на вековечную справедливость. Африка — это кипяток, в котором бурлит попранная справедливость. Венесуэла, Куба, Никарагуа начертали на своих гербах «справедливость».
Война, которую ведёт на Украине Россия — это война за справедливость. Избавление людей Донбасса от избиений – что может быть справедливей?
Соединение в единое целое рассечённого, расчленённого народа – что справедливее этого? Восстановление единства российских земель, разрубленных в 1991 году американским топором, – в этом божия справедливость.
Мы сражаемся на Украине с фашизмом – с этим воплощением адской несправедливости.
На Украине мы вступили в жестокий бой с Западом, указывая другим народам путь к освобождению, принося великую российскую жертву во имя всё той же божественной справедливости.
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