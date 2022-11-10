Божественная справедливость кроется в недрах всех мировых религий, и сама является надмирной священной религией, храмом, в котором все мировые религии имеют свои алтари.



В своём приближении к Русской Мечте, в стремлении к божественной справедливости русским приходится преодолевать невероятные препятствия, выдерживать кровавые сражения, одолевать непроглядные бездны.



Нам приходится одерживать победы во вселенских битвах. Русская Победа – это Победа над силами ада, победа божественного небесного света.



Вероучение Русской Мечты, религия справедливости, идеология Русской Победы – это и есть сокровенные возвышенные смыслы, именуемые русской идеей.

Справедливость есть кодовое слово, понятное всем народам, всем вероучениям, всем мировым культурам.



Исламская революция Ирана — это восстание справедливости. Жестокая борьба палестинцев — это мученичество во имя справедливости. Китайская мечта о великом китайском возрождении, которое веками попиралось иноземцами, – это упование на вековечную справедливость. Африка — это кипяток, в котором бурлит попранная справедливость. Венесуэла, Куба, Никарагуа начертали на своих гербах «справедливость».

Война, которую ведёт на Украине Россия — это война за справедливость. Избавление людей Донбасса от избиений – что может быть справедливей?



Соединение в единое целое рассечённого, расчленённого народа – что справедливее этого? Восстановление единства российских земель, разрубленных в 1991 году американским топором, – в этом божия справедливость.