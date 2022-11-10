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Иран создал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету

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Использованные источники: tass.ru, ria.ru

Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских Вооружённых сил) Амирали Хаджизаде. «Иран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету для противодействия системе ПВО. Эта новая ракета пройдёт через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей», – сказал он. По его словам, «эта ракета нацелена на противоракетные системы противника и является большим скачком» в развитии ракетного производства. В октябре газета The Washington Post написала, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля — земля». По данным издания, речь идёт об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км. В августе обозреватель газеты The Wall Street Journal Бенуа Фокон заявил, что Тегеран и Москва наращивают...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tass.ru, ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/iran_sozdal_svoju_pervuju_giperzvukovuju_ballisticheskuju_raketu_793.htm
Метки: картина дня
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