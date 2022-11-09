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На чём зиждется власть? Идеология политических элит. Константин Сивков

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Каково мировоззрение, и какими идеями захвачены люди у власти? Из чего состоит власть: виды, элементы, способы и инструменты принуждения. Материалисты против идеалистов во власти. Лекция по “Геополитике” доктора военных наук Константина Сивкова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n0aATmT777g
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