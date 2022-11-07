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Сдерживая крайности

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Маск в свежекупленном Твиттере, откуда сейчас вычищается креатура демократов, призвал голосовать за республиканцев.
Завтра администрация Байдена рискует потерять как большинство Палате Представителей, так и в Сенате.
Администрация Байдена уже традиционно начала обвинять перед выборами русских троллей и хакеров в желании "украсть выборы в США" (на Госуслугах проверил, возможности взломать выборы США в этом году не предоставляется).
Поражение демократов не означает, что прекратятся поставки оружия на Украину. Вовсе нет – они будут продолжаться.
Главный долгосрочный профит РФ от поражения демократов, это усиление внутриполитической борьбы внутри США, которая очевидно будет ослаблять нашего основного оппонента. Только на данный фактор рассчитывать конечно не стоит, но он так или иначе сыграет свою роль, что признают обе стороны американского политического процесса.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7958940.html
Метки: twitter, выборы, илон маск, США
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