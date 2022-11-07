Какое будущее ждёт Россию. Борис Марцинкевич
Какие основные задачи сейчас стоят перед нашим государством. Выступление физика, главного редактора журнала “Геоэнергетика” Бориса Марцинкевича на конференции «Сверхновая Россия. Какая ты будешь?»
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