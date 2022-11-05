В чьих интересах будет действовать и сколько продержится новый английский премьер
Индо-британский глобалист-технократ. Как на самом деле строил карьеру и пришёл к власти новый премьер-министр Великобритании? Важно ли учитывать его этническое происхождение Риши Сунака? Эти вопросы в своей авторской программе разбирает Илья Титов.
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