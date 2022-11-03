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Россия против Британии. Шансы и возможности

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О слабых сторонах в социальном устройстве британского общества, о роли англиканской церкви и монарха на идеологию внутри страны, о глобальных планах британской элиты на Индию, Китай и Россию, говорим с профессором факультета международных отношений СПбГУ, доктором политических наук, Ерёминой Натальей Валерьевной. Ведущий – Сергей Зотов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yfUWovWBBEk
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