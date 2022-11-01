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Цензура в вермахте: письма с восточного фронта/Ксения Чепикова и Егор Яковлев

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Продолжаем серию бесед Ксении и Егора о письмах военнослужащих вермахта. В этот раз речь о цензуре полевой почты. Какие правила были регламентированы и что на самом деле было в письмах солдат? Как они описывали жителей СССР и как менялись настроения среди солдат немецкой армии?
#цифроваяистория #егоряковлев #КсенияЧепиковаЦИ #великаяотечественная #вов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jarbK6tvflw
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