Цензура в вермахте: письма с восточного фронта/Ксения Чепикова и Егор Яковлев
Продолжаем серию бесед Ксении и Егора о письмах военнослужащих вермахта. В этот раз речь о цензуре полевой почты. Какие правила были регламентированы и что на самом деле было в письмах солдат? Как они описывали жителей СССР и как менялись настроения среди солдат немецкой армии?
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