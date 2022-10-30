Синьхайская революция
О предпосылках и ходе Синьхайской революции в Китае в 1911 году, которая имела тектонические последствия для Китая.
Синьхайская революция
Аннотация:
Императорский Китай просуществовал на протяжении 12 династий и рухнул практически в одночасье – династия Цин уступила место многолетнему хаосу и беспорядку Синьхайской революции и гражданской войне. Одновременно с военными конфликтами и чередой кризисов кристаллизовывалась идея китайской нации – отцом которой сейчас считается Сунь Ятсен, один из авторов и центральных фигур китайской революции. Сегодня мы говорим о нем и о Юань Шикае, о том, что послужило окончательным толчком к свержению цинской манчжурской династии, о последовавшими за этим событиями, о возникновении Гоминьдана и многом другом.