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Синьхайская революция

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О предпосылках и ходе Синьхайской революции в Китае в 1911 году, которая имела тектонические последствия для Китая.

Синьхайская революция



Аннотация:

Императорский Китай просуществовал на протяжении 12 династий и рухнул практически в одночасье – династия Цин уступила место многолетнему хаосу и беспорядку Синьхайской революции и гражданской войне. Одновременно с военными конфликтами и чередой кризисов кристаллизовывалась идея китайской нации – отцом которой сейчас считается Сунь Ятсен, один из авторов и центральных фигур китайской революции. Сегодня мы говорим о нем и о Юань Шикае, о том, что послужило окончательным толчком к свержению цинской манчжурской династии, о последовавшими за этим событиями, о возникновении Гоминьдана и многом другом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7944132.html
Метки: 1911, азия, гоминьдан, история, Китай, левые, монархизм
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