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Неизвестные страны Чёрного континента

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Сегодня вы узнаете о странах, о которых не рассказывают в новостях. Этим государствам удалось примерить на себя необычные образы: страна-партизан, одно лишь существование которой ставит под сомнение эффективность ООН, страна-дилер, наводнившая Европу тоннами наркотиков, крохотная страна-военная база, превратившаяся в эпицентр геополитических противоречий крупных государств, а также два региона: регион-боевик и регион-пират, поведение которых угрожает позитивному развитию не только Африки, но и всей планеты. Рассказывает международный обозреватель Игнат Шипица.

Полная версия (38 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/p2qij2-dtv

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZQUWUq6zYgw
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