Неизвестные страны Чёрного континента
Сегодня вы узнаете о странах, о которых не рассказывают в новостях. Этим государствам удалось примерить на себя необычные образы: страна-партизан, одно лишь существование которой ставит под сомнение эффективность ООН, страна-дилер, наводнившая Европу тоннами наркотиков, крохотная страна-военная база, превратившаяся в эпицентр геополитических противоречий крупных государств, а также два региона: регион-боевик и регион-пират, поведение которых угрожает позитивному развитию не только Африки, но и всей планеты. Рассказывает международный обозреватель Игнат Шипица.
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