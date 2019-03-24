Шнур, Министерство культуры и матрос Железняк

Автор: Юрий Максимов

В минувшую пятницу в Госдуме прошли слушания, на которых обсуждался законопроект «О культуре». На мероприятии присутствовали известные деятели культуры, включая шоумена и члена Общественного совета комитета Госдумы по культуре Сергея Шнурова. До начала заседания эпатажный артист отметился громким заявлением: «Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всех разогнать, как матрос Железняк». А чтобы не возникло сомнений в его позиции, Сергей скромно сообщил: «А если будет скучно, больше не приду. Избранники далеки от народа, а я – нет».

На самих слушаниях Сергей Шнуров рассказал, что, по его мнению, сегодня любой блогер является «работником культуры» и вообще — выстроилось «горизонтальное» общество, которое власть не может контролировать. Да и не должна.

Мы не будем касаться столь изящного популизма со стороны этого известного человека. Оставим за рамками нашей статьи и непонятную многим странность его присутствия на мероприятии такого рода. Напомню лишь, что слово cultura (лат.) означает воспитание, образование, развитие, почитание. Для большинства россиян Сергей Шнур известен своей музыкальной деятельностью. И в этом его творчестве я не могу найти ни одну из перечисленных функций.

Мнение известных людей о структуре, качестве и перспективах культурного пространства России заслуживает пристального внимания. На эту тему хотелось бы слышать грамотные, хорошо аргументированные мнения и дельные предложения.

С.Шнуров опытный публичный деятель и неглупый человек. Он должен знать последствия своих высказываний. И я не исключаю, что его скандальные слова – это спланированный и, в общем-то, стандартный вброс ради «хайпа» и банального пиара. Проблема лишь в том, что в каждой «нормальной» стране есть орган исполнительной власти, отвечающий за культуру.

К примеру, в США министерства культуры нет, но есть Бюро по образованию и культуре, которое находится в структуре Госдепа – старейшего и важнейшего органа исполнительной власти при правительстве США. В данном случае название государственного органа не имеет значения. Важнее его статус, полномочия и объём финансирования. Мы же понимаем, что культура – это «мягкая сила», инструмент влияния. В случае со Штатами здесь всё по «верхней планке». Результат тоже очевиден — американская культура насаждается активно и эффективно. Она популярна по всему миру, включая нашу страну.

Теперь возьмём Европу, её гегемон – Германию. В этой стране до недавнего времени не было министерства культуры. Но был собирательный аналог, в котором находили место культурная политика федеральных земель и деятельность федерального уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Под эгидой этого должностного лица находился федеральный Фонд культуры, занимающийся вопросами общенационального уровня. Прагматичные немцы прекрасно понимали необходимость создания полноценного министерства культуры. Ещё в 2002 году спикер парламентской фракции «зелёных» по вопросам культуры Антье Фольмер заявила:

— Прежде всего, следует сказать, что культура нуждается в более мощном представительстве своих интересов на уровне политики. Существует ряд проблем, с которыми коммуны просто не в состоянии справиться. Причём речь идёт не только и не столько о перераспределении денег, а о принятии необходимых политических решений. Кроме того, в большинстве европейских стран есть министр культуры (выделено Ю.М.). Если вы посмотрите на Францию, то там министр культуры – одна из самых популярных и влиятельных фигур в кабинете.

Сегодня у немцев есть министр культуры. Эта должность в ФРГ называется «государственный министр». Министерства в традиционном понимании у такого министра в подчинении нет, но есть административный аппарат, есть финансирование и возможность влиять на культурную политику федеральных земель и государства в целом. Федеральное управление культуры есть в Швейцарии, хотя эта «интернациональная» страна больше известна банками, часами, складными ножами и переходом Суворова через Альпы. Зачем швейцарцам министр культуры? А он есть. Значит – надо.

А что там у скандинавов? Да всё хорошо, включая культуру. С 1982 года в той же Норвегии функционирует Министерство культуры и науки, которое, в числе прочего, отвечает за культурную политику. Можете не сомневаться – министерства культуры есть и в Швеции и в Дании.

Мне неизвестно, какие страны в понимании Шнурова, являются «нормальными». Но давайте настойчиво поищем ещё. Возьмём Японию – не самую последнюю страну в мире. И что мы видим? А видим мы Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий — одно из министерств Японии, основанное аж в 1871 году. Конечно, министерства культуры есть в Китае, Индии, в обеих Кореях.

Продолжаем искать по глобусу «ненормальную» страну. Давайте глянем южнее, в Австралию. О, в этой стране нет министерства культуры! Но, незадача, тут с 1901 года есть Министерство генерального прокурора Австралии, в составе которого находится Группа стратегической политики и координации. А вот в ведении этого органа находятся искусство, культура аборигенов, коллекции, культурное наследие и развитие творчества. Комментарии излишни. Да, кстати, в Новой Зеландии тоже есть своё министерство культуры.

Заглянем в Африку. Министерство искусства и культуры есть в ЮАР. Минкульт и его аналоги есть в Конго и других странах Чёрного континента. В Турции есть министерство культуры и туризма. Министерства культуры есть в Египте, Сирии, Судане. Они есть практически везде: в Бразилии, Аргентине, Венесуэле… В Мексике есть Председатель Национального совета Мексики по культуре и искусств, а в Канаде есть Министерство наследия. Есть министр культуры в Англии, в Финляндии, в Беларуси, в Казахстане, в Грузии, в Абхазии и на Украине. Везде.

Так что имел в виду Сергей Шнуров, когда он в популистской патетике загнул про отсутствие министерств культуры «во всех нормальных странах»? Где они находятся, эти страны? Без сомнений, что такая страна где-нибудь в Африке может найтись, но в таком случае функции министерства культуры в полной мере будут выполняться государственным органом с другим названием. Сути это не меняет.

Невозможно согласиться и с мнением Шнурова насчёт ненужности государственного регулирования в сфере культуры. Культура – это одна из основ любого государства. И любая нормальная страна, вопреки мнению Сергея Шнурова, считает эту отрасль важной и подлежащей именно государственному регулированию. Факт наличия министерств культуры и их аналогов по всему миру это прямо подтверждает.

Упомянутый С. Шнуровым революционный матрос Железняк известен своими словами «караул устал» и участием в разгоне Учредительного собрания. Да, такие высказывания у нашей творческой богемы всегда в моде. Разогнать, разрушить, а затем… А что затем? Ломать – не строить. Делать громкие заявления – не мешки ворочать. От члена Общественного совета комитета Госдумы по культуре хотелось бы услышать что-то более конструктивное и созидательное. В противном случае можно поставить под сомнение не только эффективность деятельности Совета, но и саму потребность в нём.

В заключение пару слов про блогеров и прочий интернет-планктон, которому Шнуров великодушно отвёл пышную роль «работников культуры и сферы искусств, производителей смыслов и производителей культуры».

Сергей, это не культура. Это субкультура, которая варится сама в себе и, в основной своей массе, является деструктивным и презираемым явлением. Это та самая субкультура, к которой относится большинство наших «попсовых» певцов, эпатажных художников, шоу-клоунов, «инсталляторов» и прочих деятелей, привлекающих к себе внимание исключительно скандалами. Не нужно их примешивать к культуре, она этого не заслуживает.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101988