Компас показывает на восток. Документальный фильм (1971)
Компас показывает на восток. Документальный фильм
Об экспедициях Владимира Клавдиевича Арсеньева – писателя, путешественника, исследователя Приморья и Дальнего Востока, о происшедших за годы советской власти преобразованиях, в которых отразились предвидения и мечты ученого.
Фильм посвящен 100-летию со дня рождения В.К.Арсеньева.
#ДокументальныйФильм
Дальтелефильм 1971
Автор сценария – Н. Ермоленко
Автор сценария – Александр Шерель
Режиссер – Н. Ермоленко
Оператор – Л. Борисенко
#КомпасПоказываетНаВосток #ВладимирАрсентьев #экспедиции #ДальнийВосток
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