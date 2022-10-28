Главная » Политика, События

В Донецке открыли памятник Судоплатову

13 0


Вот и настало время, когда памятники генералам НКВД стали нормой.
В Донецке открыли еще один памятник генералу НКВД Павлу Судоплатову.

PS. Уверен, что возвращение Железного Феликса на Лубянку неизбежно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7940664.html
Метки: донецк, кровавая гэбня, нквд, памятники, судоплатов
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2015
Сегодня день воссоединения России и Крыма
Национальный вопрос в советской науке
Земля за бесценок
Орловский депутат потребовал проверить слова Поклонской на экстремизм

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru