Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2019

13:41. 21 мая 2019 Просмотров - 121 Один комментарий Опубликовал:

В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО)

В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Донецке открыли памятник легендарному «Мамаю» (Олегу Мамиеву) — Герою ДНР, командиру интернациональной бригады «Пятнашка».

Олег Мамиев родился в Северной Осетии, в августе 2008 года принимал участие в отражении грузинской агрессии на территории Южной Осетии.

В мае 2014 года он приехал на Донбасс, где сначала воевал в батальоне «Восток», а позже перешёл в «Пятнашку» и довольно скоро стал её командиром.

Под командованием «Мамая» 15-й интернациональный батальон «Пятнашка» Вооружённых сил ДНР принимал участие во всех ключевых операциях по освобождению территорий Республики. Комбат всегда находился со своими бойцами на переднем крае на самых опасных участках фронта.

Герой ДНР был смертельно ранен 17 мая 2018 года под Горловкой, в районе Авдеевской промзоны.

Олег Мамиев получил многочисленные осколочные ранения от взрыва гранаты, выпущенной из гранатомёта, и скончался в госпитале.

Теперь его память увековечили благодарные жители Донецкой Народной Республики, за свободу и жизни которых он храбро сражался с первых дней войны на Донбассе.

Читайте также: Скандал на инаугурации: Глава СБУ и командующий ССО устроили демарш Зеленскому (ВИДЕО)

В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

О “поведении” украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского

Интерес вызывает «поведение» украинских силовиков на Донбассе после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Как поведут себя военнослужащие ВСУ и боевики нацбатов после заявления Зеленского о необходимости прекратить огонь на Донбассе? Напомним, что во время инаугурационной речи новый президент Украины заявил, что готов «на всё», лишь бы на Донбассе «перестали гибнуть» люди. И тут же сделал ремарку: На всё, кроме сдачи территорий.


А буквально на фоне инаугурации Зеленского на странице украинского «волонтёра» Юрия Мысягина была опубликована заметка о проведении “успешной боевой операции”. Мысягин утверждает, что в Луганском регионе «уничтожена или выведена из строя 21 единица гусеничной и колёсной техники противника». «Волонтёр» заявляет, что операция была проведена «третьей силой» 17 мая. Среди выведенной из строя техники – 4 МТЛБ, две из которых с зенитными установками.

Примерно через час после инаугурационной речи Зеленского заявление с просьбой освободить его от должности министра обороны написал Степан Полторак.

Господин Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, с уважением отношусь к Вашему конституционному праву определиться с Министром обороны Украины (…) прошу Вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об освобождении меня от должности Министра обороны Украины. Честь имею!

Тем временем в управлении информации и связи Народной милиции ДНР сообщают о том, что украинские войска за сутки не менее семи раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись в том числе с применением 120-мм миномётов.

Открыли украинские силовики огонь и по территории ЛНР. Так, обстрелу подвергся посёлок Голубовское. Стреляли из крупнокалиберного пулемёта. В результате стрельбы повреждён жилой дом.

В целом же в ВСУ заняли выжидательную позицию, ожидая реальных приказов нового верховного главнокомандующего. Будут ли их исполнять представители националистических вооружённых формирований, – пока открытый вопрос.

В Донецке после выступления Зеленского в ВРУ заявили о готовности к предоставлению списков пленных с целью последующего обмена по формуле «всех на всех».

источник

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

ВСУ 7 раз нарушили режим тишины, применялись гаубицы – Безсонов

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
...- цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...заседания трехсторонней контактной группы 15 мая 2017 года в г. ...словам, перехваченные сообщения от 7 мая 2017 г. подтверждают совместные действия...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.... и Евгения Ерофеева 16 мая 2015 года положившись на... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с ... фактам в Одессе 2 мая 2014 года в доме...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2015
... Новороссии за 13.05.2015. 11:11 Жестокий карательский артобстрел позиций ополчения..., что данные о пострадавших среди ополчения уточняются. Что касается работы спасателей... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 13 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2015
... перед наступлением, либо попыткой спровоцировать ополчение на ответный огонь. Заместитель руководителя... (ВИДЕО) 4 мая в небе над Донецком бойцы ПВО ополчения обнаружили и... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 04 мая 2015 г. (ВИДЕО) — За...
Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2015
... ополчению Донбасса за все то, что вы делаете и сделали для Новороссии... ранения. Утверждалось также, что ДРГ ополчения была уничтожена. Согласно сообщениям украинской... | Источник: www.youtube.com Сводка новостей Новороссии 05 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2015
...8 по 10 мая украинская сторона традиционно обвиняла ополчение в нарушении ...целью подавления огневых точек противника ополчение ведет контрбатарейную стрельбу, ограниченную ... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 10 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 607 399
    чужой 21 мая 2019 в 15:05

    Создается общее впечатление что клоун еврей обслуживает диктат Москвы.
    Клоун управлять страной не может, это только в фильме райбек и то только в кино.
    На Украину вернулся советник Януковича – это серьезный показатель.
    Осталось два показателя для моей теории диктата Москвы и красивого ухода банды евреев:
    1 Обмен пленными “всех на всех”
    2 Выборы Рады и назначение русских во власть Украины.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)