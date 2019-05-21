Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2019

В Донецке открыли памятник легендарному «Мамаю» (Олегу Мамиеву) — Герою ДНР, командиру интернациональной бригады «Пятнашка».

Олег Мамиев родился в Северной Осетии, в августе 2008 года принимал участие в отражении грузинской агрессии на территории Южной Осетии.

В мае 2014 года он приехал на Донбасс, где сначала воевал в батальоне «Восток», а позже перешёл в «Пятнашку» и довольно скоро стал её командиром.

Под командованием «Мамая» 15-й интернациональный батальон «Пятнашка» Вооружённых сил ДНР принимал участие во всех ключевых операциях по освобождению территорий Республики. Комбат всегда находился со своими бойцами на переднем крае на самых опасных участках фронта.

Герой ДНР был смертельно ранен 17 мая 2018 года под Горловкой, в районе Авдеевской промзоны.

Олег Мамиев получил многочисленные осколочные ранения от взрыва гранаты, выпущенной из гранатомёта, и скончался в госпитале.

Теперь его память увековечили благодарные жители Донецкой Народной Республики, за свободу и жизни которых он храбро сражался с первых дней войны на Донбассе.

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