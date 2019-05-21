Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2019
- 12:56 В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:10 О “поведении” украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского.
- Вчера 22:54 ВСУ 7 раз нарушили режим тишины, применялись гаубицы – Безсонов.
В ДНР открыли памятник легендарному «Мамаю» (ФОТО, ВИДЕО)
В Донецке открыли памятник легендарному «Мамаю» (Олегу Мамиеву) — Герою ДНР, командиру интернациональной бригады «Пятнашка».
Олег Мамиев родился в Северной Осетии, в августе 2008 года принимал участие в отражении грузинской агрессии на территории Южной Осетии.
В мае 2014 года он приехал на Донбасс, где сначала воевал в батальоне «Восток», а позже перешёл в «Пятнашку» и довольно скоро стал её командиром.
Под командованием «Мамая» 15-й интернациональный батальон «Пятнашка» Вооружённых сил ДНР принимал участие во всех ключевых операциях по освобождению территорий Республики. Комбат всегда находился со своими бойцами на переднем крае на самых опасных участках фронта.
Герой ДНР был смертельно ранен 17 мая 2018 года под Горловкой, в районе Авдеевской промзоны.
Олег Мамиев получил многочисленные осколочные ранения от взрыва гранаты, выпущенной из гранатомёта, и скончался в госпитале.
Теперь его память увековечили благодарные жители Донецкой Народной Республики, за свободу и жизни которых он храбро сражался с первых дней войны на Донбассе.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
О “поведении” украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского
Интерес вызывает «поведение» украинских силовиков на Донбассе после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Как поведут себя военнослужащие ВСУ и боевики нацбатов после заявления Зеленского о необходимости прекратить огонь на Донбассе? Напомним, что во время инаугурационной речи новый президент Украины заявил, что готов «на всё», лишь бы на Донбассе «перестали гибнуть» люди. И тут же сделал ремарку: На всё, кроме сдачи территорий.
А буквально на фоне инаугурации Зеленского на странице украинского «волонтёра» Юрия Мысягина была опубликована заметка о проведении “успешной боевой операции”. Мысягин утверждает, что в Луганском регионе «уничтожена или выведена из строя 21 единица гусеничной и колёсной техники противника». «Волонтёр» заявляет, что операция была проведена «третьей силой» 17 мая. Среди выведенной из строя техники – 4 МТЛБ, две из которых с зенитными установками.
Примерно через час после инаугурационной речи Зеленского заявление с просьбой освободить его от должности министра обороны написал Степан Полторак.
Тем временем в управлении информации и связи Народной милиции ДНР сообщают о том, что украинские войска за сутки не менее семи раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись в том числе с применением 120-мм миномётов.
Открыли украинские силовики огонь и по территории ЛНР. Так, обстрелу подвергся посёлок Голубовское. Стреляли из крупнокалиберного пулемёта. В результате стрельбы повреждён жилой дом.
В целом же в ВСУ заняли выжидательную позицию, ожидая реальных приказов нового верховного главнокомандующего. Будут ли их исполнять представители националистических вооружённых формирований, – пока открытый вопрос.
В Донецке после выступления Зеленского в ВРУ заявили о готовности к предоставлению списков пленных с целью последующего обмена по формуле «всех на всех».
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ВСУ 7 раз нарушили режим тишины, применялись гаубицы – Безсонов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Создается общее впечатление что клоун еврей обслуживает диктат Москвы.
Клоун управлять страной не может, это только в фильме райбек и то только в кино.
На Украину вернулся советник Януковича – это серьезный показатель.
Осталось два показателя для моей теории диктата Москвы и красивого ухода банды евреев:
1 Обмен пленными “всех на всех”
2 Выборы Рады и назначение русских во власть Украины.