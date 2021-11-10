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В Донецке открыли памятник Дзержинскому

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В Донецке открыли памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
Кроме того, в честь Дзержинского уже была названа местная академия МВД на территории которой и установлен новый памятник.
Руководство МВД республики заявляет, что сотрудники должна равняться на те принципы чекистов, которые были заложены Дзержинским.





Рано или поздно Железный Феликс вернется и на Лубянку. Это неизбежно.

PS. Плюс страшный исторический документ. Ленин и Дзержинский обсуждают кровавые планы.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7204442.html
Метки: дзержинский, ДНР, донбасс, донецк, донецкая народная республика
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