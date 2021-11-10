В Донецке открыли памятник Дзержинскому
В Донецке открыли памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
Кроме того, в честь Дзержинского уже была названа местная академия МВД на территории которой и установлен новый памятник.
Руководство МВД республики заявляет, что сотрудники должна равняться на те принципы чекистов, которые были заложены Дзержинским.
Рано или поздно Железный Феликс вернется и на Лубянку. Это неизбежно.
PS. Плюс страшный исторический документ. Ленин и Дзержинский обсуждают кровавые планы.