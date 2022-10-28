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Путин на Валдае: посеявший ветер пожнет бурю

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Использованные источники: ria.ru

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии клуба «Валдай». В ходе своего выступления глава государства затронул темы спецоперации на Украине, отношений с Западом, «тектонических» процессов в мире, а также назвал единство русских и украинцев историческим фактом. В ходе главного пленарного заседания XIX ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин отвечал на вопросы отечественных и зарубежных экспертов более трех часов. В начале своей речи глава РФ проанализировал политику западных стран, которые предприняли целый ряд шагов, направленных на обострение геополитической ситуации. В их числе разжигание войны на Украине в 2014 году, тайваньский вопрос, дестабилизация продовольственного и энергетического рынков. «Власть над миром – как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», – указал он. По словам Путина, перед человечеством два пути: накапливать груз проблем или попытаться вместе сделать мир более стабильным и безопасным. Западные...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: lenta.ru, ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_na_valdaje_posejavshij_veter_pozhnet_buru_308.htm
Метки: картина дня
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