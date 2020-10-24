Все более Путин в своих официальных выступлениях опускает ненужный протокол и дипломатические экивоки, и все более перемещает акцент разговора из личных встреч с «нашими партнерами» на разговор «по душам» с гражданами России

Всем же остальным «нашим партнерам» предлагается внимательно следить именно за этими выступлениями и делать выводы. Что, собственно говоря, и происходит. Сегодня мировая пресса разбирает на атомы выступление Путина на «Валдае».

И что интересно, что уже на протяжении многих лет граждане России, да и весь мир в целом, имели возможность убедиться в том, что эти «публичные разговоры» — это не простое отбывание номера, ради разговора ни о чем, а своего рода совместное, с народом России, заявление всему миру о намерениях. Путин словно берет в союзники народ, ведя откровенный разговор о мировой закулисе, делая её вдруг простой, понятной, открытой, публичной и заявляя мировой политической машине:

«Смотрите, ребята, я говорю открыто и это есть не только моя позиция — это позиция народа России, и вы можете сколько угодно мне звонить или давить санкциями, но не будьте же идиотами – я не пойду против своего народа, ибо это не моя личная позиция, а наша. И если вы будете требовать от нас чего-то невозможного, что НАС категорически не устроит, то вы очень сильно рискуете».

Главным, конечно, заявлением Путина на Валдае было короткое предложение о том, что мир стоит «на пороге тектонических сдвигов».

Вряд ли кому-то нужно объяснять, что такое сдвиги тектонических плит Земли и к чему они приводят. Даже самые маленькие подвижки их приводят к сокрушительным землетрясениям, цунами, извержениям вулканов, экологическим катастрофам. Именно такое движение тектонических плит, по мнению многих ученых, привело к изменению климата на земле и гибели динозавров. Именно это, в политическом, конечно, смысле имел ввиду Путин, говоря о приближающейся катастрофе.

Что меня поразило? Его тон. Он сказал это не акцентируя, не пугая, не предупреждая «наших западных партнеров», а сказал это просто, совершенно будучи готов встречать надвигающуюся цунамическую реальность.

Многие годы пустых разговоров ни о чем и отчаянные попытки российских дипломатов остановить наступление НАТО на Восток, остановить цветные революции, остановить террористическую войну по околотку России и внедрить в неё саму смуту и хаос – все это, на фоне неприкрытой бесчестной борьбы с Россией на экономическом поле, с целью лишить её европейского и других рынков – все это привело, по всей видимости, к фундаментальному осознанию того, что разговоры разговаривать с Западом БЕСПОЛЕЗНО.

Их нужно информировать и действовать жестко.

Путин сказал миру: «Ну, что ж. Мы готовы. А вы?».

И очень, конечно, символично выглядит ввод в эксплуатацию самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика» прямо накануне выступления Путина. Это как фундамент под словами Путина о тех, «кто еще ждет постепенного затухания России», что Россию «в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах».(с)

Что ж. Из Украины это выглядит эпично. Но даже мы испытываем гордость за вас, Россияне. Мы ведь были когда-то одним целым, значит и нашего хоть чуть-чуть да есть в вашем «Ледоколе».

Василий Волга, Украина

Источник: https://news-front.info/2020/10/23/putin-skazal-miru-nu-chto-zh-my-gotovy-a-vy/