Путин сказал миру: «Ну, что ж. Мы готовы. А вы?»
Все более Путин в своих официальных выступлениях опускает ненужный протокол и дипломатические экивоки, и все более перемещает акцент разговора из личных встреч с «нашими партнерами» на разговор «по душам» с гражданами России
Всем же остальным «нашим партнерам» предлагается внимательно следить именно за этими выступлениями и делать выводы. Что, собственно говоря, и происходит. Сегодня мировая пресса разбирает на атомы выступление Путина на «Валдае».
И что интересно, что уже на протяжении многих лет граждане России, да и весь мир в целом, имели возможность убедиться в том, что эти «публичные разговоры» — это не простое отбывание номера, ради разговора ни о чем, а своего рода совместное, с народом России, заявление всему миру о намерениях. Путин словно берет в союзники народ, ведя откровенный разговор о мировой закулисе, делая её вдруг простой, понятной, открытой, публичной и заявляя мировой политической машине:
«Смотрите, ребята, я говорю открыто и это есть не только моя позиция — это позиция народа России, и вы можете сколько угодно мне звонить или давить санкциями, но не будьте же идиотами – я не пойду против своего народа, ибо это не моя личная позиция, а наша. И если вы будете требовать от нас чего-то невозможного, что НАС категорически не устроит, то вы очень сильно рискуете».
Главным, конечно, заявлением Путина на Валдае было короткое предложение о том, что мир стоит «на пороге тектонических сдвигов».
Вряд ли кому-то нужно объяснять, что такое сдвиги тектонических плит Земли и к чему они приводят. Даже самые маленькие подвижки их приводят к сокрушительным землетрясениям, цунами, извержениям вулканов, экологическим катастрофам. Именно такое движение тектонических плит, по мнению многих ученых, привело к изменению климата на земле и гибели динозавров. Именно это, в политическом, конечно, смысле имел ввиду Путин, говоря о приближающейся катастрофе.
Что меня поразило? Его тон. Он сказал это не акцентируя, не пугая, не предупреждая «наших западных партнеров», а сказал это просто, совершенно будучи готов встречать надвигающуюся цунамическую реальность.
Многие годы пустых разговоров ни о чем и отчаянные попытки российских дипломатов остановить наступление НАТО на Восток, остановить цветные революции, остановить террористическую войну по околотку России и внедрить в неё саму смуту и хаос – все это, на фоне неприкрытой бесчестной борьбы с Россией на экономическом поле, с целью лишить её европейского и других рынков – все это привело, по всей видимости, к фундаментальному осознанию того, что разговоры разговаривать с Западом БЕСПОЛЕЗНО.
Их нужно информировать и действовать жестко.
Путин сказал миру: «Ну, что ж. Мы готовы. А вы?».
И очень, конечно, символично выглядит ввод в эксплуатацию самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика» прямо накануне выступления Путина. Это как фундамент под словами Путина о тех, «кто еще ждет постепенного затухания России», что Россию «в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах».(с)
Что ж. Из Украины это выглядит эпично. Но даже мы испытываем гордость за вас, Россияне. Мы ведь были когда-то одним целым, значит и нашего хоть чуть-чуть да есть в вашем «Ледоколе».
Василий Волга, Украина
Тогда ответьте мне на простой вопрос: почему, при таком главе государства, каким мы знаем его из СМИ, живущем одной жизнью с народом, одними с ним интересами, утверждающее это СМИ на протяжении многих лет пропагандируют противоположное: разврат, пошлость, безкультурье, очерняют национальные ценности, вовсе выводят их сознания народа, и национальные, и общечеловеческие и т.д., и т.п, всего не перечислить, почему при всё при этом СМИ на территории Росси продолжают жить и работать именно в этом направлении? Происки врагов? Более серьёзные дела? ХПП? Почему? Не правы ли те, кто говорит, что всё это цирк, что на деле “всё не так, ребята.”? Не символизирует ли этот ледокол что-то другое?..