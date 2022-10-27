Бывший молочный магнат Александр Васильевич Чичкин в 1918 г. безвозмездно передал советскому государству все свои предприятия, магазины и склады, коих было к тому времени в целом не меньше 130. И вплоть до своей кончины, будучи консультантом Минторга и Минмясомолпрома СССР, участвовал в решении всех проблем молочной индустрии страны.

Глава Минторга и Минмясомолпрома СССР в 1920-х– середине 40-х Анастас Микоян по праву называл Чичкина «выдающимся самородком русской деловитости». На памятнике в месте упокоения Александра Васильевича на Новодевичьем кладбище, эти его слова так и выгравированы: «Выдающийся самородок русской деловитости, специалист феноменального уровня, человек высочайшей эрудиции и культуры. Он беззаветно служил делу, которому посвятил всю свою жизнь».

А уже в современной России министр сельского хозяйства РФ в 1999–2008 гг. Алексей Гордеев (с 2020 г. – заместитель председателя Госдумы РФ) в своем приветствии в связи со 100-летием журнала Минсельхоза РФ «Молочная промышленность» (апрель 2002 г.) подчеркнул: «…Становление и развитие этого издания и самой отрасли связано с самоотверженным трудом десятков лучших профессионалов России, работавших над развитием отечественного молочного производства: навсегда останутся в его истории труды С.Ф.Антонова, Н.И.Бландова, Н.В.Верещагина, Н.Н.Липатова, Н.Н.Муравьева, А.В.Чичкина и многих других».

Только в последние годы стали появляться публикации об этом выдающемся человеке. Но за кадром пока остаются чрезвычайно интересные факты его неутомимой деятельности. Не зря ведь он, единственный из экс-миллионеров Российской империи, был упокоен на привилегированном Новодевичьем кладбище в Москве, что по тем временам было редкостью.

Александр Чичкин родился в селе Коприно Ярославской губернии (позже, в середине 30-х, оно было затоплено «Рыбинским морем») в семье волжского лоцмана. При содействии Н.И. Верещагина и В.И. Бландова, занимавшихся молочной торговлей и производством сливочного масла и сыров, Чичкин окончил Московское реальное училище и Петровскую сельхозакадемию (1885-87). После чего 3 года стажировался во всемирно известном микробилогическом институте им. Луи Пастера в Париже.

По возращении в Россию он вскоре стал открывать свои магазины и склады молочной продукции широкого ассортимента в крупных городах империи. Первый же «чичкинский» магазин был открыт в Москве, на ул. Петровка (д. 17) в середине 1890-х.

Уже к 1910 году число таковых приблизилось к 100. Магазины Чичкина работали к тому времени в Одессе, Тбилиси, Харькове, Баку, Киеве, Варшаве, Ташкенте, Риге, Ялте, Ростове-на-Дону…

А в 1910-м предприниматель открыл на Новорязанской улице в Москве первый в России городской молочный завод. Здесь перерабатывались к середине 1910-х поступающие почти со всей страны не менее 100 тонн молока в сутки – рекордная мощность для тех лет! По своему техническому оснащению завод был одним из самых передовых предприятий того времени, выпускал широкий товарный ассортимент.

Фирма «А. В. Чичкин» к 1914 г. имела более 30 производственных филиалов, в том числе в Рязанской губернии – 22, в Московской – 3, в Тверской и Владимирской – по одному. Масло и сыр изготовляли предприятия Чичкина (или на паях с фирмами-партнерами) в Ярославской, Херсонской, Бессарабской, Костромской, Одесской губерниях. Именно фирмой Чичкина было освоено, в начале 1910-х, производство высокоцелебной Мечниковской простокваши.

В Москве и Подмосковье фирма Чичкина к 1918 году обладала 92 магазинами. И располагала в ряде регионов масштабным для того периода специализированным перевозочным автопарком (с крытыми камерами предварительного охлаждения, глубокой заморозки), который часто обновлялся. При этом осуществлялся строгий ежедневный контроль качества продукции – сырья, полуфабрикатов и готового ассортимента, а также складов.

По сохранившимся свидетельствам сотрудников фирмы и покупателей, все помещения на чичкинских объектах ежедневно промывались раствором мыла и соды. Все металлические части – дверные ручки, кронштейны и т.п. – начищались до блеска, как на военном корабле. Первые в Москве кассовые аппараты и единый номер телефона для доставки продуктов появились именно у Чичкина. И чуть ли не каждое утро вчерашнее молоко демонстративно выливалось в канализацию. Поскольку в его магазинах молоко должно было быть только наисвежайшим.

Упомянутые цифры, показатели и характеристики, и правда, впечатляют. А проистекали они из отношения самого Чичкина к предпринимательству, из того, какой он вкладывал в него смысл, в чем видел свою профессиональную сверхзадачу. Пожалуй, наиболее полно эти вопросы были отражены в выступлении А.А.Чичкина на собрании в Москве в 1907 г. в связи с кончиной его наставника, Н. В. Верещагина: «…Больно и грустно смотреть, что мы в работе либо лежим, либо бежим. То на боку, то на скаку! Золотой середины, как правило, нет. Зато равнодушия, упования на авось, обломовщины, маниловщины, любителей зубоскалить – хоть отбавляй. Помешать работать всегда легче, чем помочь, и этим большинство наших чиновников занимается».

В то же время, пояснял он, «подлинная деловитость – не груша, она с ветки сама не падает. Её надо ежедневно и ежечасно растить во всех делах, отмечать её малейшие проявления и ростки. И, не жалея сил, тянуть их туда, где слово и дело, сливаясь воедино, звучат без фальши: как симфония до блеска отрегулированного трудового ритма».

Не правда ли, звучит весьма актуально и сегодня?

Примечательно и то, что на чичкинских объектах зарплата работников была среди максимальных в России. Фирма Чичкина полностью оплачивала повышение квалификации своих сотрудников в российских и зарубежных вузах. Притом с сохранением 70-85% зарплаты этих сотрудников (это в капиталистической-то России!). И с полной оплатой жилья, медицинского обслуживания тех, кто повышал квалификацию за рубежом, вдали от дома. А на пенсию, выплачиваемую фирмой Чичкина в размере не ниже 55% среднемесячного заработка, её работники уходили по достижении 64-х лет (за исключением раннего вывода на пенсию по семейным обстоятельствам, случаях инвалидности, увечий и т.п.). Причем с 50-80-процентной оплатой совокупных расходов бывшего работника по жилью и медобслуживанию.

Той же фирмой была организована в первое десятилетие 1900-х сеть школ, поликлиник и больниц для сотрудников и их семей. Обучение и лечение минимум на 70% оплачивалось предприятием, в зависимости от уровня заработка работника, общего дохода его семьи, количества детей, возраста родителей этого работника.

Осенью 1918 г., по свидетельству наркома продовольствия РСФСР (в 1918-1921 гг.) А.Д. Цюрупы, «огромное хозяйство Чичкина было передано советской власти буквально на ходу, в полной сохранности, без малейших попыток саботажа и укрывательства». А Чичкина назначили консультантом этого наркомата.

Кстати, тогда же, в 1918-м, Чичкин безвозмездно передал советской власти свои особняк в крымском Мисхоре, автомобиль «Ролл-Ройс», аэроплан «Фарман» производства США…

В том же году на А.В. Чичкина обрушилась полоса несчастий: погиб под трамваем его сын Александр; вскоре скоропостижно скончался в Одессе один из братьев, Иван Васильевич. А другой брат, Николай Васильевич случайно погиб (упал в шахту заводского лифта). После всех этих событий Чичкин выехал через Одессу во Францию.

Но в начале 1922-го вернулся на Родину. А весной того же года, после провозглашения в стране «Новой экономической политики», А.В. Чичкин снова стал владельцем завода на Новорязанской ул. в Москве; тогда же в его ведение передали 10 московских профильных магазинов. Вдобавок он становится старшим консультантом наркомата торговли СССР (до 1928 г. включительно). Очевидно, что не без участия Чичкина к 1929 году общий объем производства и сбыта молочных изделий в стране приблизился к уровню 1913 года. Хотя в 1928-м НЭП был отменён, а Чичкину, с учетом его заслуг, даже предложили частичную компенсацию за повторно национализированную собственность. Но он отказался от компенсации. А.В.Чичкин, безусловно, включался бы в списки самых обеспеченных людей России 1900-1920-х годов, если бы такие списки составлял тогда «Форбс». Но он не обладал, что называется, денежным тщеславием: в 1906-1917 гг. и в «НЭПовские» годы он дважды в год перечислял немалые денежные средства на обустройство приютов для бездомных, беспризорников, инвалидов, для детских садов в Москве, Ярославле, Вологде, Рыбинске. Что по достоинству было оценено руководством страны.

В 1916 г. Г.Е.Рейн, Главноуправляющий государственным здравоохранением России, в благодарственной телеграмме Чичкину отмечал: «… Ваша щедрая помощь раненым, инвалидам, беженцам – яркое свидетельство Вашего подлинного патриотизма и бескорыстия». Те же оценки – спустя 10 лет: «…В тяжелое дня нашей страны время Вы не кичитесь своим благополучием. Помогая сохранить и обустроить жизнь десяткам и десяткам тех, кто оказались обездолены после мировой, гражданской войн, в связи с вызванными ими голодом и разрухой. Отечество навсегда благодарно Вам за проявляемые Вами бескорыстие и щедрость», – эти слова признательности были в письме главы наркомата здравоохранения РСФСР Н.А.Семашко Чичкину в 1926 году.

И тем не менее весной 1929 года по ложному доносу А.В. Чичкина отправили в ссылку в Северный Казахстан (г. Кустанай). Там он работал лектором северо-казахстанского «Объединенных рабочих клубов», читал лекции по региональной специфике масло-молочного производства.

В конце 1931-го года Алексея Васильевича, усилиями Микояна и Молотова (последнего, наряду с другими большевиками – Подвойским, Пятницким, Смидовичем – Чичкин укрывал в 1916-1917 гг. от царской охранки. Они, конечно, это помнили…), вызволили из ссылки и восстановили в должности старшего консультанта наркоматов СССР и РСФСР торговли и мясомолпрома. Также он консультировал разработчиков молокозаводов в Карело-Финской, Белорусской ССР, Ставрополье и Волго-Вятском регионе РСФСР.

По данным АНО «Молочная промышленность» (март 2009 г.), «…В последние предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны с участием А.В.Чичкина была разработана технология быстрого увеличения выпуска качественных молочных продуктов при меньшем расходе сырья. Наркоммясомолпром СССР в 1944 г. учёл советы Чичкина по развитию молочного животноводства и производства в Туве (независимая Тувинская Народная Республика в 1921-1944 гг. – Прим. Ред.), Монголии и Средней Азии. Прежде всего, стало развиваться производство с использованием традиционного (коровье молоко), но особенно местного сырья (молоко овцебыков и яков, козье, верблюжье, конское)».

И это не случайно. Жирность молока, например, у овцебыков и яков зачастую достигает 11 %, а также 5,3-5,5 % по белку и 3,6-3,9% по молочному сахару, что намного выше в сравнении с коровьим молоком. С учетом этих факторов, тогдашний глава ЦК компартии Узбекистана Усман Юсупов в 1945-м предложил ЦК ВКП (б) увеличить для республики план 4-й пятилетки (1946-1950) по производству масло-молочной продукции из местного сырья. Москва согласилась, а план этот был перевыполнен почти на 10%.

Кроме того, в связи с ростом в военные годы потребностей регионов СССР в молоке и молочных изделиях, стал ощущаться дефицит вагонов – особенно на маршрутах из Зауралья, Средней Азии и Закавказья – для перевозок этой продукции. И тогда Чичкин, при поддержке коллег, предложил, взамен вагонов-ледников, широко использовать осваиваемые советской промышленностью специальные цистерны для продовольственных наливных грузов, предварительно охлажденных накануне их погрузки. Эксперименты на Среднеазиатской, Казахстанской и Нижневолжской железных дорогах осенью 1943 г. и позже подтвердили обоснованность таких предложений.

В годы войны многие предприятия молочной отрасли из оккупированных регионов были, вместе с молочным поголовьем, эвакуированы в Среднюю Азию, где созданы новые профильные предприятия. То есть новая отрасль среднеазиатской экономики получила с участием А.В. Чичкина развитие именно в годы войны.

За эту работу Чичкина поблагодарили лично И.В. Сталин и А.И. Микоян в совместной телеграмме 9 мая 1945 г. А до этого, в 1942-м, А. В. Чичкин, в связи с 80-летием со дня рождения, удостоился звания «Ударник третьего пятилетнего плана».

В апреле 1947 г. Александр Васильевич направил письма Микояну, возглавлявшему тогда Минвнешторг СССР, и главе Минсельхоза Бенедиктову с предложением развивать в восстанавливаемых после войны регионах мало- и среднемощные предприятия по переработке молока, производимого небольшими по поголовью близлежащими колхозами, совхозами и личными подворьями. По его мнению, ввиду растущего спроса на такую продукцию в этих регионах мало- и среднемощные предприятия, будучи вблизи объектов-поставщиков сырья, потребуют меньших затрат и быстрее окупятся в сравнении с крупными комплексами. В этой связи он приводил примеры Скандинавии, Ирландии, Люксембурга.

Микоян недели через три сообщил Чичкину, что его рекомендации будут учтены. Что и произошло в конце 1940-х–середине 1950-х гг.

После войны Чичкин продолжал консультировать ряд профильных наркоматов; помогал в разработке проектов новых молочных заводов в Прибалтике, Молдавии, Белоруссии. Хотя с 1934 г. официально он был уже пенсионером, причем самого высокого ранга по тем временам – союзного значения.

Об уважении к нему в Кремле свидетельствует и такой факт. Его племянник, Алексей Алексеевич Чичкин (1904-1963), пианист-преподаватель Московской консерватории, в конце 1937 г. был арестован по ложному доносу, получил 9 лет ссылки в г. Медвежьегорск (на севере Карелии). Александр Васильевич хлопотал о своем племяннике, и в марте–июне 1944 г. А.А.Чичкина досрочно освободили, восстановили в Московской консерватории, предоставили невдалеке от места работы двухкомнатную квартиру и… выплатили 70% всей зарплаты за время ареста-ссылки. А уже в сентябре 1944 г. его назначили директором консерваторской студии звукозаписи.

В знак признательности Александр Васильевич в 1944 г. купил и направил в дар Медвежьегорску концертный рояль «Бехштейн», а вместе с ним почти 100 кг продуктов питания и медикаментов в Медвежьегорский лагерь.

И вот уж, воистину связь времён: спустя 60 лет, в августе 2004 г., автор этих строк по пути в Норвегию проезжал через Медвежьегорск. Поезд Москва-Мурманск-Никель (граница с Норвегией) стоит там минут 20. Выйдя на перрон, разговорился с пожилым местным жителем. Оказалось, что тот рояль по-прежнему в концертном зале Медвежьегорска, и в исправном состоянии.

Кстати, Алексей Васильевич всегда готов был поддержать культуру. Во второй половине 1920-х свои первые короткометражные фильмы Г.В. Александров, впоследствии известный кинорежиссер, снимал при его финансовой помощи. И вот ведь, судьбоносный знак: могилы супруги Александрова Л.П. Орловой, выдающейся советский актрисы, и А.В. Чичкина на Новодевичьем кладбище оказались рядом. А невдалеке – последнее пристанище Г.В. Александрова…

«Поэты – поэтами, художники – художниками. Но и бочкою масла, и головкой сыра, и бутылкой вкусного молока можно в равной степени славить свое Отечество, служить благу и расцвету родной земли» – это сказано Чичкиным еще в 1912 году. Таков он, Александр Васильевич Чичкин – Гражданин, профессионал, патриот.







P.S. В 1949-56 гг. в Москве был переулок имени Чичкина (между станциями метро Спортивная и Фрунзенская). Но его переименовали, а вскоре и вовсе застроили…