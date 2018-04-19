Русский самородок, расшифровавший древние тексты, от которых отказались учёные

Виктор Фёдорович Гусев из города Армавира Краснодарского края сумел в одиночку перевести древние тексты, от которых отказалась официальная наука.

В начале XX века археологи нашли в раскопках на островах Средиземноморья и на Ближнем Востоке много табличек из обожжённой глины с древними буквенными письменами на них. Письмена специалисты Запада не смогли прочесть и объявили их непереводимыми. К концу XX века их число возросло, но все они так и остались тайной для науки.

Виктор Фёдорович Гусев – родился 2 ноября 1925 г. В городе Валдае. Родители из крестьян Тверской губернии. В 1937 г. переехал в Суздаль, от туда 21 января 1943 года был мобилизован на фронт, в октябре 1945 вернулся в Суздаль в звании сержанта. Имеет фронтовые награды: ордена и медали. В 1954 году окончил Московский городской педагогический институт им. Потемкина .

Проезжая по распределению к месту работы Виктор Федорович (как он рассказывал) остановился в Армавире заехав к своим друзьям, город ему очень приглянулся… было в чувстве испытанном некое неуловимое вдохновение. Тут он встретил свою вторую половинку, женился и остался жить и работать в городе. Работал в учебных заведениях города Армавира в течении 21 года. В Высшем военном авиационном училище летчиков (ВВАУЛ) С 1985 г. пенсионер. С 1987 г. переводит арийские топонимы и письмена.

— Виктор Фёдорович, сколько вы перевели текстов?

— За 15 лет я перевел более 15 текстов. Обширна география моих переводов: острова Крит и Кипр, Финикия, Египет, Аппенины, Украина, Северный Кавказ, Урал, полуостров Мангышлак, Прибайкалье, Тыва и Хакасия. Итоги работ поражают- все письмена оказались арийскими с примесью праславянских слов.

— Расскажите ваш интерес к древней письменности зародился после ухода на пенсию или он сопровождал вас всю жизнь?

— Начало всего для меня — город Валдай на берегу озера ледникового происхождения.

В этом городе я родился и получил первый ответ на мой вопрос по топонимике от своего отца. Мой детский разум не мог уловить смысла в слове Валдай ибо оно было каким то необычным. Отец ответил: слово старинное никто уже не помнит его смысла. Можно полагать, что оно составлено из двух частей: ВАЛ – основа слова «валенки» и ДАЙ- просьба получить их от мастера. Отец их валял из шерсти на заказ. Его ответ тогда меня удовлетворил, но только спустя многие годы стало ясно, что валенки тут не причём. Оказалось слово ВАЛ-ДАЙ означает повороты+давать, то есть повороты (изгибы) дающие. На карте озеро выглядит как искусно резной орнамент, что подтверждает топонимическое определения отразившегося на названии озера, а в последующем оно перешло и на город что находится на его берегу.

В 1930 году семья вернулась в родную деревню отца – Плутково примерно в 10 км. от г. Калязина недалеко от реки Нерль Волжская. Название деревни топоним из трех слов: ПЛУТА- прыжок, скачок; КО- кои; ВО- все, то есть: «прыгуны, скакуны» Долго пришлось корпеть над загадкой, пока зрительная память из детства не воскресила картину идущего вдоль деревни стада. Коровы, овцы и пастух прыгали через ручей без моста. Полагаю, что древнее слово ПЛУТКОВО относилось к месту пересечения ручейка и проселочной дороги. За тем слово перешло к деревне, возникшей по обе стороны ручья и дороги в 1613 году. К востоку от деревни имеется более крупный ручей с названием ИРА- подкрепление, освежение он впадает в р. Нерль подкрепляя её своей чистой водой. В словаре есть и слово ИР- поток, в том числе и воздушный- ветер. Значит ИР-ЛАНДИЯ – ветряная страна.

В 1935 году – переезд в г. Кимры, что стоит на левом берегу р. Волги на мысу, образованном притоком — речкой Кимрой. Снова не понятные слова: Волга, Кимры. ВОЛ- это корень уже русского слова- волны. Перевод: « волны двигающая». Но возможно, что ВОЛ- это ВАЛ- поворот, и тогда перевод: поврачивая-+двигаться. Этот вариант подтверждает название реки Волга в Прибалтике. Название КИМРА скорее всего было у притока Волги, а затем перешло к городу. КИМ- слуга, раб. РА в конце слова означает снабжать, обеспечивать. Перевод- слуга, раб который снабжает, обеспечивает Волгу. Кроме того, Волга в древности имела имя РА и поэтому возможен более короткий смысл слуга РА, приток РА, а в родительном падеже- КИМ-РЫ.

За Долгие годы жизни мне пришлось побывать во многих уголках страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. Дошёл до Германии, участвовал в освобождении Будапешта и Вены все интересующие меня названия местечек, рек и городов записывал и анализировал, мне было это интересно.

— Виктор Фёдорович раскройте смысловое понятие слова МОСКВА – очень интересно.

— Имя нашей столицы МОСКВА. Прежде чем переводить это слово, полезно узнать, что слово МАС-КА означает – скрытая+голова. Древние маски скрывали всю голову.

Главным топонимом местности- название реки Москвы, которое перешло и к городу. Древняя форма слова – МОСКОВА. Оно арийское, сложено из глагола МАС- поглощать, хватать, скрывать. КО- ВА- кое+всё, то есть «поглощает коя всё»

Второй по значению топоним-КРЕМЛЬ. Он сложен из — КРЕМНА (греческий – кремнос)- круча, крутизна, обрыв и ЛЬ (ЛИ)- близость, соседство, т.е. обрыв+круча+сосед. Возможен иной перевод: КО-РЕ-М-ЛИ – который + отделяет+мой+сосед, т.е. «укрепление, отделяющее меня от соседа».

Приток реки Москвы – речка Я-УЗА – которая+узкая. Мне пришлось ее видеть в нижнем, среднем и верхнем течении и везде она узкая.

В Московской и Владимирской областях есть речки с одинаковыми именами – Яхрома. Арийское ЯХ-РАМА – вечное+красота, т.е. «всегда красивая». К сожалению, я их не увидел.

Там, где стоит город Серпухов, в реку Ока впадает река Нара. В словаре слово это есть и означает – мужчина. Для реки вроде и не подходит, но пока ничего не поделаешь – пусть будет хотя бы «мужская» на время. Специальное устройство для сна мужчин названо – НАРЫ. В этом случае – полное соответствие. Близкое слово – НО-РА – не+снабжающая, т.е. пустая. Возможен вариант: без+солнце.

На северо-западе Москвы находятся ХИМКИ. В словаре есть слово ХИМА – зима, холод. Видимо у мирян там было зимнее становище, имя которого в переводе станет звучать «ЗИМНИКИ». Мне пришлось там бывать в начале 1943 года около железнодорожной станции Левобережная и спать на нарах в казармах 200 ОЗЗПБ (отдельного запасного зенитного пулеметного батальона). В самой столице сохранились арийские топонимы, например. АРБАТ, БАЛЧУГ, РЕУТОВО и др. Надеюсь, что московские топонимисты со временем переведут их.

— Виктор Фёдорович, расскажите пожалуйста о топонимах Северного Кавказа, а в частности о наших местах.

— К числу объектов топонимики, которые приходится видеть ежедневно, относится и имя города, где счастливо прошли более 40 лет жизни. Это Армавир. Так назвали его те армяне, которые были выведены из гор русскими войсками в первой половине 19 века и поселены на левом берегу реки Кубань несколько ниже места впадения в неё притока УР- УПА- широкого в низу в переводе. Приток вливается в Кубань не сразу, а протекая около 1 километра по широкой пойме реки Кубань.

Поселенцы назвали свой поселок в честь древней столицы Армении в Закавказье- Армавиром. История названия города не простая. В северной провинции древнего государства Урарту его царь Аргищти заложил город – крепость и назвал его Аргиштихинили. В 585 году до н. э. он был разрушен внешними врагами и долго лежал в руинах. В этом виде местные арии- предки армян назвали АРМА – А ВИР – руины +без+ хозяина т, е. руины бесхозные. Затем предки армян во главе с их царями Арменаком и его сыном Армаисом восстановили город, и он был около двухсот лет столицей Армянского царства с тем же именем, несмотря на его негативный смысл. Видимо, имя царя Армаиса заменило в названии понятие «руины» и оно приобрело смысл- Армаиса хозяйство, владение. Затем столица была переведена в другой город, а он захирел, существует и сейчас как сельхоз поселок в Октемберянском районе Армении.

Интересны переводы имен первых армянских царей АРМ – ЕНА – КА – разрушать+ олень+ тело, т.е. охотник на оленей или мясник. АРМ – А – ИС – РАЗРУШАТЬ + НЕ+ хотящий, т.е. созидатель.

Имя города до разрушения – Аргиштихинили – оказалось арийским и составлено из имени царя – основателя Аргишти и еще трех слов ХИ – НИ – ЛИ –луг + низкий + соседство, касание, т.е. Аргишти у низкого луга. Имя царя составлено из двух слов АРГ + ИШТИ – достойный + помощник, видимо, богам или народу Урарту. Эти переводы позволяют заключить, что государство Урарту было арийским. Сохранились имена царей Менуа, Руса 1 2 3 и другие.

Слово АРМ- Е – НИ – Я- разрушения + приходить из, от + низ + которые т.е. разрушаемая землетрясениями, сейсмичная.

Название Азербайджан – это АЗЕР-ПАЙ-ДЖАН – озеро+море+рождать, т.е. озера морские рождающие земля. Действительно, они там есть. И даже видны из окон вагонов, когда поезд приближается к Апшеронскому полуострову. Имя реки – СУ-НЖА – сыновья+рождать, т.е. сыновьями рождаемые. Река собирает в себя ручьи и речки, текущие с гор и являются природной водосборницей, коллектором. Это свойство отразилось в кратком названии.

Топоним КУ-БАНЬ – земля+камыш, тростник, трава, т.е. земля травяная, степь. Затем название земли перешло к реке и сейчас обозначает оба объекта.

На правом берегу р. Кубань на против устья р. Урупа, есть узкая и длинная полоса земли в пойме, зажатая между руслом и высоким берегом долины Кубань. Эту полосу зовут КУ-ТАН – земля + растянутая, длинная.

Спящий вулкан Эльбрус имеет чуть искаженное арийское имя – ГЕЛЬ-БР-УС – солнечные+брови+утро. Суть названия реальна. Две снежные вершины освещаются лучами восходящего солнца, и краткое время кажутся нам светлыми дугами – бровями.

Таманский полуостров – ТАМА-НИ – запад+низкий; он действительно на Западе Кавказа и низкий, ровный.

— Виктор Федорович, переводили ли Вы древние письмена, найденные в наших районах?

— Да, ко мне обращались студенты педагогической академии с камешком, который был найден в окрестностях Армавира. Камень округлой формы, небольшой. На его поверхности изображены древние письмена, переведя которые, образовался текст: «Солнце – Бог закланий». Студентка по моему переводу написала исследовательскую работу. Камень хранится в музее педакадемии.

— Виктор Федорович, а занимаетесь ли вы сейчас переводами?

— Да, конечно, это интерес моей жизни. Сейчас я занимаюсь переводами с камня-черепахи, привезенный с Валдая. Эта работа вскоре будет завершена, и я поделюсь с вами, если будет угодно.

Член русского географического общества (РГО) города Армавира Гончарова Екатерина

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