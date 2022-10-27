"Давайте жить дружно"

Большая часть выступления Путина посвящена критике Запада и неолиберального миропорядка с основным посылом, что Россия с этим миропорядком бесповоротна порывает и будущие взаимоотношения с Западом видит как договоренности о новых правилах сосуществования. Гегемонию Запада Россия принимать отказывается и будет действовать исходя из своих интересов в рамках курса на многополярный мир, куда вместе с Россией уже сейчас двигается целый ряд стран.Предложение Путина Западу "давайте жить дружно" является своеобразным отражением идеи конвергенции систем, которая получила широкое хождение во времена Хрущева. Укоренилась эта идея как раз после Карибского кризиса, когда угроза ядерного уничтожения поставила вопрос ребром – либо конвергенция систем, либо всеобщее уничтожение.Можно без труда предположить, что пока Запад не подойдет к последней черте, ни о какой "новой конвергенции либеральных и традиционных человеческих сообществ" говорить не приходится.Само предложение Западу отказаться от гегемонии и быть как все остальные, с точки зрения Запада является объявлением войны с предложением добровольно согласиться на историческое падение с горделивой высоты западного гегемонизма. Несмотря на очевидную эрозию американского господства над планетой, США все еще не готовы смириться с тем, что XXI век станет веком утраченного лидерства, вместо обещанного Фукуямой "Американского века". Поэтому война в разных ее формах будет продолжаться.* * *До СВО Украину довел устроенный там Западом государственный переворот. СВО является следствием, а не причиной проблем Украины. Россия безусловно несет на Украине определенные потери – человеческие и экономические, но в конечном итоге все это будет направлено на укрепление суверенитета и укрепление России.Россия по словам Путина некоторое время была полуколонией, которая могла развалиться, но не развалилась, оказавшись крепче, чем о ней думали.* * *1. Русские и украинцы один народ.2. Не признать ДНР и ЛНР Россия не могла.3. Не защитить ДНР и ЛНР после признания Россия не могла.4. Украина готовилась к уничтожению ДНР и ЛНР.5. Украина сознательно отказалась от Минских соглашений.6. Если бы не начали сейчас, для России было бы сложнее.* * *О подготовке взрыва ядерной бомбы на Украине.Они стремятся к ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и начать новый виток.Теперь новая задумка. Мы не случайно обнародовали данные спецслужб о «грязной бомбе». Остатки ядерного топлива немножко преобразовали, загрузили в «Точку У», сказали, что это Россия начала удар… Мы не собираемся. этого делать.Это я дал указания Шойгу позвонить всем его коллегам и проинформировать об этом