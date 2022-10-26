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Шутки со смертью в военное время особенно опасны — отец Андрей Ткачёв

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Telegram канал (видео, проповеди): https://t.me/videotca_Andrea
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YX3S0WtY7is
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Бэкграунд, выпуск-297 за 16 марта 2013
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 4568 2834
    Михаил пять минут назад

      Вот бы Веру такую, чтоб каждый отрёкся:
      не только от Дьявола
      но и от Лукавого
      Чёрта
      Агапы
      Сатаны
      Кракена
      Ведь свободу воли нельзя отменить, как и можно использовать отречение массово.

    • 4568 2834
      Михаил только что

        Время царствования Ирода было отмерено сроком, пока Миссия на кресте.
        Так что от Ирода отрекаться смысла нет.

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