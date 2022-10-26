Что произошло на ХХ съезде КПК
О том, почему бывшего генсека Компартии Ху Цзиньтао вывели из зала прямо во время заседания, перспективах сотрудничества Си Дзиньпина с Россией и промышленном шпионаже КНР говорим с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Института востоковедения РАН, доцентом кафедры всеобщей истории РАНХиГС Тимуром Сафиным. Ведущая – Дария Павлова.
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