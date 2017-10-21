«Великое возрождение китайской нации». Что готовит миру съезд КПК?

Источник: https://www.nakanune.ru/

В преддверии 19-го съезда КПК, который откроется уже 18 октября, в высказываниях китайских политических деятелей, в СМИ и экспертном сообществе всё чаще звучит термин «великое возрождение китайской нации». Его можно было услышать в выступлениях председателя КНР Си Цзиньпина, в том числе и на параде в честь годовщины основания вооружённых сил, словом «Фусин» («возрождение») называются даже последние модели скоростных поездов. В 20-ю годовщину воссоединения с Сянганом (Гонконгом) это событие характеризовалось как «возвращение в лоно родины» и часть процесса возвращения земель, утраченных Цинской империей в ходе войн с западными державами.

Зачастую представление о великом возрождении видится именно как процесс реставрации Цинской державы, здесь, кроме Сянгана, можно вспомнить конфликты на границах Китая с Индией и Мьянмой, которые были проведены между владениями маньчжурской династии и Британской империи. Все слухи о территориальных претензиях Китая на Дальний Восток РФ, вызывающие определённую тревогу и нервозность в российском обществе, также основываются на том, что проживавшие на этих территориях племена периодически платили дань цинским императорам. Однако в нынешних условиях невозможно говорить о реставрации маньчжурской монархии. Так что же представляет из себя концепция «великого возрождения китайской нации» на нынешнем этапе?

Разработкой этой теории занимается, в частности, НИИ макроэкономических исследований при Государственном комитете по развитию и реформам, директор которого Ян Июн отмечает, что «великое возрождение китайской нации» – это не просто возврат к былой славе древности, оно имеет новое содержание, включающее пять аспектов.

Во-первых, это развитие экономики как способа увеличения мощи государства, что позволит достичь уровня развитых стран и повысить уровень жизни народа.

Во-вторых, всесторонний прогресс в развитии общества, различных отраслей науки и техники, образования, науки и медицины, которые должны достичь передового мирового уровня.

В-третьих, это совершенствование социализма, правовой системы, общественного порядка, соблюдения политических прав граждан.

В качестве четвёртой составляющей называется гармоничное развитие человека и окружающей среды, а, в-пятых, «великое возрождение» подразумевает воссоединение Родины и борьбу за мир во всём мире.

В Китае ведётся мониторинг и оценка «великого возрождения» на основе индекса, учитывающего экономическое, социальное развитие, научно-технические инновации, ресурсы и экологию, а также международное влияние. Также учитывается подушевой ВВП, коэффициент Джини.

Ян Июн отмечает, что цель и содержание «великого возрождения» не являются статичными и неизменными, а система индексов будет совершенствоваться на практике и дополняться различными критериями и временными отрезками, что позволит повысить точность оценок. Однако, по приводимым в китайской прессе расчётам, в 2005 г. задача великого возрождения была выполнена на 46%, а к 2010 г. – на 62%.

Китайский эксперт и популярный блогер Чжань Хао не считает проценты выполнения плана по возрождению ключевыми, но выделяет четыре этапа этого процесса. На первом этапе шла борьба с иностранным вторжением. Тогда Китай пытался защитить свой суверенитет от великих держав. Здесь вспоминаются герои антияпонского сопротивления в Северо-Восточном Китае.

Если уподобить возрождение нации строительству дома, отмечает Чжань Хао, то первый этап с пролитой кровью мучеников можно считать получением участка земли для строительства. То, что Китай отстоял земли, стало основой для дальнейшего развития страны.

Также стоит подчеркнуть, что, хотя в КНР зачастую подчёркивается борьба с иностранной оккупацией, существовавшая до 1911 г. династия Цин не воспринимается китайскими экспертами и политиками в качестве условного «золотого века». Во-первых, императоры этой династии были маньчжурами, а китайцы-хань подвергались в ней дискриминации. Во-вторых, идеализация монархии не вписывается в коммунистическую идеологию, которой придерживается нынешнее руководство страны. В то же время, о возрождении говорится как о длительном процессе. Ян Июн подсчитывает его выполнение начиная с 2005 г., а Чжань Хао говорит, по крайней мере, о 1940-х гг., хотя как политическая установка «великое возрождение нации» была сформулирована только с приходом к власти председателя Си Цзиньпина.

Второй этап, по мнению Чжань Хао, – собственно «строительство дома», он начался с создания нового Китая (КНР). Начиная с позднего периода династии Цин и до создания нового Китая прошло столетие потрясений. Великие державы нападали на Китай и грабили его, таким образом, это столетие потеряно для страны, которая в результате была экономически бедной и культурно отсталой, неотложными потребностями были восстановление производства, организация крупной промышленности и усиление государства. Чтобы защитить государство и провести модернизацию промышленности Китай, заплатил огромную цену. Все ресурсы были сосредоточены для индустриализации, а расходы в то же время сократились. Ресурсы из села были переброшены в города, однако и в городах рабочие снабжались по карточкам. Примерно за 30 лет, прошедших от создания КНР до начала проведения политики открытости и реформ, ключевой отраслью промышленности оставалась оборонная, а население выросло с 500 млн до 1 млрд человек. Без преувеличения можно сказать, что люди того времени пожертвовали очень многим для строительства государства.

Третий этап – политика открытости и реформ – «30 лет стремительного полёта». Есть люди, которые любят критиковать первые 30 лет нового Китая, есть те, кому не по нраву тридцатилетие реформ, однако никто не отрицает, что за оба этих периода развитие Китая было огромным. С 1979 по 2009 гг. ВВП страны вырос в 80 раз. Хотя проблемы сохранялись и на этом этапе, выражаясь фигурально, изъяны самоцвета не могут затмить его достоинств. Если продолжать аналогию со строительством дома, то в этот момент он уже был покрыт крышей. Китай стал второй экономикой мира, хотя на тот момент ещё не смог догнать Америку.

Четвёртый этап: углубление реформ и выход в мир, начавшийся, по мнению Чжань Хао, с 2010 г., и, по аналогии с двумя предыдущими периодами, также продлится около 30 лет. В свою очередь, этот период можно разделить на три десятилетних этапа, в которых будут трансформироваться стратегия и способ развития страны.

Новый этап китайского возрождения начался вскоре мирового финансового кризиса и сейчас требуется реорганизация системы. Эта реорганизация происходит наряду с изменениями во всём мире. За эти 10 лет произошло и произойдет очень многое. Уже прошло восемь лет, а в стране сформирована система развития и заложена база для неё, выправляется ситуация в экономике (самым сложным в плане макроэкономики выдался 2014 г. и к нынешнему времени, по мнению Чжань Хао, ситуация улучшается). Скоро состоится 19-й съезд КПК, который обобщит итоги предыдущих пяти лет. Пока что продолжается реализация курса «достижения прогресса в стабильности», объявленного ещё при предыдущем председателе КНР Ху Цзиньтао. С 2019 г. начнётся эпоха устойчивого и быстрого развития. Реорганизация нынешних десяти лет даст мощные всходы в следующем. Период с 2030 по 2039 г. нужно просто «прожить гладко» и к 2040 г. китайская нация сможет заявить об осуществлении великого возрождения. Если на предыдущих этапах огромное здание было построено, но ещё не отделано, то на этом этапе будет достроено окончательно.

В итоге, после 2040 г. китайская культура станет ядром сообщества с единой судьбойвсего человечества, хотя Чжань Хао не уточняет, в чём именно это будет заключаться, в также что именно станет драйвером роста в предстоящее десятилетие.

Доктор политических наук, главный научный сотрудник ИДВ РАН Владимир Петровский заявил Накануне.RU, что концепцию возрождения китайской нации нельзя отождествлять с национализмом, но в случае успешной реализации она приведёт к усилению роли КНР в мировой политике.

«Я бы говорил о каких-то конкретных планах и стратегиях социально-экономического развития, из которых это возрождение слагается, скажем, известна идея о том, чтобы построить общество средней зажиточности, задача поставлена увеличить ВВП страны вдвое к 2020 г. по сравнению с 2010 г. По сути дела, речь идёт о том, что Китай вплотную приблизился к задаче ликвидации бедности. Затем есть идея великой китайской мечты, это тоже некая составляющая плана возрождения китайской нации. Есть планы 13-й пятилетки, связанные с удвоением ВВП. Ну и просто разные аспекты развития общества – и урбанизация, которая сейчас идёт полным ходом и ведёт к качественному изменению жизни. Китай сделал очень серьёзный шаг, внедряя электронное правительство, и сейчас вышел на лидирующие позиции в мире. Всё это будет менять характер китайского общества и всё это включается в великое возрождение китайской нации. По мере того как всё это будет происходить, мы будем наблюдать более уверенную позицию Китая в международных делах, во внешней политике», – рассказал он.

Интересно, что в Китае не забывают о важной роли Октябрьской революции в России в процессе собственного национального возрождения. «Это взаимосвязанные вещи. Сейчас проходит чреда мероприятий, и они по смыслу перекликаются. На фоне съезда в Китае широко отмечают столетие Октября. Предлагается извлечь уроки – каковы были судьбы социализма в Китае и в России. Весь ХХ век прошёл под знаком социалистического эксперимента. В России он не удался, а в Китае – ещё посмотрим», – говорит эксперт.

Он добавляет, что официальная идеология в КНР – социалистическая и марксистская, но всё больше проявляется элементов конфуцианства, его морально-этических принципов и норм. И такая конвергенция будет постепенно происходить. И, с одной стороны, в КНР Компартия у власти, ядро политической системы, с другой стороны – сложилась уже почти абсолютно рыночная экономика.

«Как это будет называться через несколько лет – капитализм или социализм, мы ещё посмотрим, может быть, через несколько десятков лет это будет вообще какое-то конвергированное общество. Мы знаем завет Дэн Сяопина о том, что неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей, видимо, так руководство КПК будет подходить к идеологии – вспоминая об этом, когда нужно, но при этом, исходя из нужд практической политики и экономики«, – считает эксперт.