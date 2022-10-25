Лица Советской эпохи. Часть 450. Новые люди Новгорода
1919. Участники совещания председателей уездных исполкомов в Новгороде при Новгубисполкоме.
1920. Уездные военные комиссары на совещании в Новгороде при Новгородском губернском комиссариате по военным делам.jpg
1920-е. Группа новгородских коммунистов у здания Новгородского губернского комитета РКП(б)
1920-е. Редколлегия литературно-художественного журнала «Литье». Издание Новгородской ассоциации пролетарских писателей (НАПП)
1920-е. Сотрудники Новгородского окружного архивного бюро
1921. Бредов Ф.М., комиссар управления милиции среди руководителей аппарата управления Новгородской уездной милиции и уголовного розыска
1921. Типография губернской газеты «Звезда». За выпуском молодежного журнала «Красная молодежь» Левитт П. и Филиппов И.
1922. Новгородская губернская конференция профсоюза совторгслужащих
1923. Губернская конференция Новгородского губернского профсоюза торговых служащих
1923. Делегаты Новгородской уездной партийной конференции
1923. Пленум Новгородского губернского отдела профсоюза совторгслужащих
1923. Состав работников 1-го в Новгороде дома «Матери и ребенка»
1923. Участники Новгородского уездного съезда заведующих избами-читальнями. 3-4 июня
1924. Бредов Ф.М., заместитель председателя Новгородского профсоюза совторгслужащих, зав. тарифно- экономическим отделом, с членами правления
1924. Выступление группы гимнастов под руководством инструктора Иванова С.И. на площади у Софийского собора. 01.05.
1925. Бредов Ф.М. с членами комиссии по чистке партии в сельских парторганизациях Чудовского и Маловишерского районов
1925. Великорусский оркестр Новгородского союза печатников
1925. Выпускной класс Новгородской средней школы
1925. Участники 16-й Новгородской уездной партийной конференции РКП(б)
1925. Участники I-й губернской конференции Союза воинствующих безбожников
1925. Учащиеся 9-го класса 2-ой Новгородской школы