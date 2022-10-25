Главная » История, Творчество

Лица Советской эпохи. Часть 450. Новые люди Новгорода

18 0


1919. Участники совещания председателей уездных исполкомов в Новгороде при Новгубисполкоме.jpg
1919. Участники совещания председателей уездных исполкомов в Новгороде при Новгубисполкоме.

1920. Уездные военные комиссары на совещании в Новгороде при Новгородском губернском комиссариате по военным делам.jpg
1920. Уездные военные комиссары на совещании в Новгороде при Новгородском губернском комиссариате по военным делам.jpg

1920-е. Группа новгородских коммунистов у здания Новгородского губернского комитета РКП(б)..jpg
1920-е. Группа новгородских коммунистов у здания Новгородского губернского комитета РКП(б)

1920-е. Редколлегия литературно-художественного журнала «Литье». Издание Новгородской ассоциации пролетарских писателей (НАПП).jpg
1920-е. Редколлегия литературно-художественного журнала «Литье». Издание Новгородской ассоциации пролетарских писателей (НАПП)

1920-е. Сотрудники Новгородского окружного архивного бюро.jpg
1920-е. Сотрудники Новгородского окружного архивного бюро

1921. Бредов Ф.М., комиссар управления милиции среди руководителей аппарата управления Новгородской уездной милиции и уголовного розыска.jpg
1921. Бредов Ф.М., комиссар управления милиции среди руководителей аппарата управления Новгородской уездной милиции и уголовного розыска

1921. Типография губернской газеты «Звезда». За выпуском молодежного журнала «Красная молодежь» Левитт П. и Филиппов И..jpg
1921. Типография губернской газеты «Звезда». За выпуском молодежного журнала «Красная молодежь» Левитт П. и Филиппов И.

1922. Новгородская губернская конференция профсоюза совторгслужащих.jpg
1922. Новгородская губернская конференция профсоюза совторгслужащих

1923. Губернская конференция Новгородского губернского профсоюза торговых служащих.jpg
1923. Губернская конференция Новгородского губернского профсоюза торговых служащих

1923. Делегаты Новгородской уездной партийной конференции.jpg
1923. Делегаты Новгородской уездной партийной конференции

1923. Пленум Новгородского губернского отдела профсоюза совторгслужащих.jpg
1923. Пленум Новгородского губернского отдела профсоюза совторгслужащих

1923. Состав работников 1-го в Новгороде дома «Матери и ребенка».jpg
1923. Состав работников 1-го в Новгороде дома «Матери и ребенка»

1923. Участники Новгородского уездного съезда заведующих избами-читальнями. 3-4 июня.jpg
1923. Участники Новгородского уездного съезда заведующих избами-читальнями. 3-4 июня

1924. Бредов Ф.М., заместитель председателя Новгородского профсоюза совторгслужащих, зав. тарифно- экономическим отделом, с членами правления.jpg
1924. Бредов Ф.М., заместитель председателя Новгородского профсоюза совторгслужащих, зав. тарифно- экономическим отделом, с членами правления

1924. Выступление группы гимнастов под руководством инструктора Иванова С.И. на площади у Софийского собора. 01.05..jpg
1924. Выступление группы гимнастов под руководством инструктора Иванова С.И. на площади у Софийского собора. 01.05.

1925. Бредов Ф.М. с членами комиссии по чистке партии в сельских парторганизациях Чудовского и Маловишерского районов.jpg
1925. Бредов Ф.М. с членами комиссии по чистке партии в сельских парторганизациях Чудовского и Маловишерского районов

1925. Великорусский оркестр Новгородского союза печатников.jpg
1925. Великорусский оркестр Новгородского союза печатников

1925. Выпускной класс Новгородской средней школы.jpg
1925. Выпускной класс Новгородской средней школы

1925. Участники 16-й Новгородской уездной партийной конференции РКП(б).jpg
1925. Участники 16-й Новгородской уездной партийной конференции РКП(б)

1925. Участники I-й губернской конференции Союза воинствующих безбожников.jpg
1925. Участники I-й губернской конференции Союза воинствующих безбожников

1925. Учащиеся 9-го класса 2-ой Новгородской школы.jpg
1925. Учащиеся 9-го класса 2-ой Новгородской школы
Источник: https://humus.livejournal.com/8641333.html
Метки: история, Новгород, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского
Зарубежные клондайки России. Часть IV
История Великого Новгорода
Мир соткан из слёз и смеха (беседа-диалог, часть 2.1)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru