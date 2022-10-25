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Илон Маск о шахматах

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«Хотя это и правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот» (с) Илон Маск

У нас в стране это поняли давным-давно, а Илон Маск только сейчас понял очевидное, что умение блестяще играть в шахматы отнюдь не гарантирует наличие ума в суждения об общественно-политических процессах. Каспаров тут просто самый яркий пример, когда гениальность в профильной деятельности успешно совмещается с воинствующим дилетантизмом в вопросах политических, что прекрасно показали попытки Каспарова заниматься какой-либо организационной или политической деятельностью, где у него в лучшем случае ничего не получалось, а в худшем – он все что мог разваливал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7935146.html
Метки: илон маск, каспаров, шахматы, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26376 22170
    марина 36 мин. назад

      прямо -таки Илон маск наш ,как Трамп,как СИ -все его печатают ,цитируют -не иначе будующий презик иудейСША..
      Раз Сунака 42 летнего от Банкстеров СТИ выбрали -Джонсонюк прибежал и тихо отказался от борьбы,а этот тихий ,непьющий ,нигде не играющий в политику ранее поставлен след.фигурой для своих целей.Дура Лиз ,снизив им налоги ,как мавра ушла,посмешив шапкой/ушанкой и посетив МГУ ,где показала ,что лондон из москвы не ушел…потому и побили студента журфака там с майкой и буковой Зет -а Садовничий остался ,как и МАУ ,как и Сохнут
      теперь в Лондоне премьер от банкстеров, делающих ставку на Азию

      индус, наверное ещё и потому, что лондонских зачистили в Китае

      “Риши Сунак пообещал, что в случае его избрания премьер-министром он закроет все действующие в Великобритании Институты Конфуция и вместе с союзниками попытается свести к минимуму уязвимость Запада перед Китаем”
      https://www.rbc.ru/politics/25/07/2022/62dde2f59a7947aa67402df6
      ,,,,,,,
      Лондонских в Китае не зачистили, в отличие от амерских, но подвинули — потому разворот к Индии
      риторика и политика — две вещи порою даже несовместные
      если за счет антикитайской риторики шанхайско-гонконгские банки легче зайдут в ЮВА и Индию, отчего бы и не попробовать(Англия для охлоса,СИТИ для элиты )КАК и В РФ -москва и красноярск две большие разницы…хотя вертикаль Израителя сЛидерами России всех пристегнула

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