Едва ли супермедийная персона «нашей с вами современности» Илон Маск еще год назад был достаточно рядовым миллиардером, но недавно он взял новую высоту: 23 ноября обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, став вторым богатейшим человеком в мире ― после владельца Amazon Джеффа Безоса

Рост курса акций Tesla на 6,5 проц. привел к тому, что состояние Маска за один день увеличилось на 7,2 млрд ― до 127,9 млрд долларов. С начала года состояние предпринимателя выросло на 100,3 млрд долларов. Лидер списка миллиардеров Джефф Безос обладает состоянием в 182 млрд долларов.

Правда, так уж устроена жизнь, что в любую бочку меда добавляет ложку дегтя. 1 декабря во время вручения премии Axel Springer (имени короля немецкой желтой прессы), которая присуждается авторам вызвавших общественный резонанс идей, Илон Маск заявил, что первый человек ступит на поверхность Марса (благодаря реализуемому его кампанией SpaceX проекту Starship) через шесть лет. А если всё будет хорошо, то это событие сможет произойти ещё на два года раньше — в 2024 году.

Однако спустя 10 дней первый прототип марсианского корабля компании Илона Маска, который должен был совершить «прыжок» на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового стола. Конечно, реализация таких дерзновенных планов практически никогда не обходится без проблем и неудач, но тут случай особый.

Еще в начале 2018 года едва ли не главной мировой новостью стало его обещание в течение 40–50 лет колонизировать Марс, для чего будет создан космический корабль, способный доставить на Красную планету 200 пассажиров и 300 тонн груза. Первые испытания ракеты-носителя в SpaceX наметили на 2019-й, а первый полет «Межпланетной транспортной системы» на Марс может состояться уже в 2022 году. В доказательство серьезности намерений был показан презентационный анимационный ролик.

Однако то, что можно было понять из этого ролика и разъяснений самого Маска, выглядело не просто фантастическим (в смысле реализуемости), но и технически безграмотным настолько, что ничего, кроме смеха, не могло вызвать даже у шестиклассника из кружка космонавтики.

К слову, NASA пилотируемую экспедицию на Марс планирует лет через 20 (3–6 человек), если «все будет хорошо» прежде всего в плане финансирования. Для одной такой экспедиции понадобится несколько сверхтяжелых ракет-носителей с массой выводимого груза до 200 тонн (создание более мощных ракет специалисты считают невозможным, так как уровень шума при старте попросту разрушит конструкцию). Маск же собрался выводить одним запуском объекты до 10 тысяч тонн.

Тем не менее работа на полигоне возле городка Бока-Чик в Южном Техасе закипела. СМИ регулярно публиковали оттуда материалы с фотографиями прототипов, почему-то крайне смахивающих на силосные башни, а не на реальные космические аппараты, и не менее регулярно сообщали о различных авариях.

Меня происходящее в Южном Техасе заставило вспомнить «Промысловую артель химических продуктов “Реванш”» под руководством Александра Корейко, описанную в «Золотом теленке»:

«Артель располагала двумя комнатами. В первой — висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой… В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной кишкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках… Жидкость, так деловито журчавшая в клистирной кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала обыкновенную воду, каковой в действительности и являлась… Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоль и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье, жидкость совершала свой обычный путь — из верхнего резервуара в нижний. Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш»… Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене…»

Похожую функцию выполняет и, как очевидно всем разбирающимся в космонавтике, абсолютно нереализуемый Starship, причем «плановые» неудачи лишь раздувают ажиотаж и одновременно оттягивают вопрос о конечном результате. Пока же создаваемая вокруг прожектов Маска шумиха глобального масштаба дает главный результат ― убеждает инвесторов, в первую очередь из так называемого креативного класса, вкладывать деньги в акции кампаний Маска, прежде всего ― автопроизводителя Тесла (акции SpaceX на бирже не обращаются, а вся финансовая отчетность засекречена).

Для поддержания поклонников и инвесторов в тонусе Илон Маск действительно постоянно генерирует всё новые идеи с обязательным обещанием их реализации в самом ближайшем времени. То он обещал выпустить в 2019 в свободную продажу презентованные им беспилотные электрофуры, питаемые от солнечных батарей (при нынешнем уровне развития этого источника энергии их площадь, чтобы сдвинуть фуру с места, должна достигать нескольких футбольных полей).

Никого не смутило, что на их презентации эти действительно футуристического вида машины не проехали ни одного метра, а их возможности демонстрировались исключительно в шестисекундном анимационном ролике.

А когда Маск презентовал решение проблемы дорожных пробок ― систему туннелей (пробный в 1 км он уже даже построил на своём полигоне), по которым будут перемещаться электромобили и небольшие (на 15–20 человек) шаттлы, никому не пришло в голову, что эта «инновация» изобретена и реализована впервые 160 лет назад и называется «метро», только эффективность у него в сотни раз выше?

Ну и, конечно, ставший нарицательным на Украине гиперлуп, ибо украинские власти, идя по стопам Маска во всех смыслах, объявили о намерениях реализовать эту идею у себя. Но здесь речь не о них, а о Маске, который в июне 2016 года с огромной помпой презентовал проект гиперлупа (т. е. вакуумного поезда, который будет перемещаться по трубе, откуда откачан воздух, благодаря чему скорость достигнет 1100 км/час).

В подтверждение серьезности намерений было обнародовано видео, на котором странного вида тележка проехала несколько сот метров по рельсам со скоростью аж 160 км/час. Но, как обещает Илон Маск, уже в 2019 году по вакуумным трубам понесутся грузовые поезда, в 2021 ― пассажирские. В течение 10 лет между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом проляжет железная дорога будущего всего за 6 миллиардов долларов.

Для краткой оценки реалистичности этого прожекта скажу о том, что в Калифорнии уже реализуется проект скоростной железной дороги, аналогичной существующим в Европе, Китае, Японии и даже России (как ни странно, США являются абсолютным мировым аутсайдером в развитии этого вида транспорта) по тому же маршруту.

При использовании отработанных во всем мире технологий и притом, что значительную часть маршрута не возводят заново, а реконструируют существующие пути, бюджет оценивают в 68,4 миллиарда, при этом он, как обычно, имеет тенденцию постоянно расти с одновременным увеличением сроков. Пока окончить начатое в 2015 году строительство планируют в 2028 году (и что характерно, не сворачивают из-за наличия более перспективного проекта).

Что же касается ма́сковского гиперлупа, то спустя пару лет он привез корреспондентов к установленному на сваях посреди пустыни куску трубы большого диаметра длиной метров 20 и торжественно объявил это началом строительства. И снова море восторга в мейнстримных СМИ, и не нашлось в них никого, кто произнес бы сакраментальное «А король-то голый».

А поэтому «это» работает. Еще несколько лет назад капитализация (рыночная стоимость, рассчитанная по биржевому курсу акций) производящей около 100 тысяч машин в год, имевшей громадные убытки (около 10 тыс. долларов на каждую проданную машину) Tesla Motors составляла 55 млрд долл., а у прибыльной, продающей порядка 10 млн автомобилей с выручкой 152 млрд долл. General Motors ― 59 млрд.

Ну а за последние 12 месяцев акции Tesla выросли на 675 процентов, доведя биржевую стоимость концерна Tesla почти до 500 млрд долларов при сохраняющихся скромных показателях производства и прибыли, получаемой от основной деятельности (производства и продаж автотранспортных средств).

В общем, классический биржевой мыльный пузырь, раздутие которого в этом году было обеспечено объявленными западными странами планами перехода на «зеленую экономику». При этом, по мнению незаангажированных экспертов, выпускаемые в небольших по меркам мирового автопрома количествах «Теслы» никакого технологического прорыва собой не представляют (аналогичные электрокары выпускают и другие «традиционные» автогиганты).

Кроме того, они дороги и по закупочной цене, и в эксплуатации, по рабочим характеристикам уступают аналогам на традиционных ДВС и являют собой «статусные» (благодаря масштабному пиару) игрушки для достаточно узкой категории потребителей.

Фанаты Маска наверняка в качестве возражения приведут пример SpaceX, за которой, помимо фейкового Starship, числится и несколько реальных успехов в последние годы (при этом, по крайней мере по срокам реализации, они оказались вполне в нынешних «нормативах» и даже больше ― реализовывались весьма долго). И нужно понимать, что компания является классической «прокладкой» между заказчиком ― NASA (бюджетной организацией) ― и реальными «традиционными» разработчиками и производителями космической техники.

Что же касается её собственного вклада, то известно, что на этапе создания компании в неё перешли несколько сот высококвалифицированных сотрудников NASA, что, судя по полученным SpaceX госзаказам, национальное агентство ничуть не обидело, а практически наверняка было согласованным проектом.

И судя по всему, чьим-то проектом является и сам Илон Маск, хотя, конечно, называть его бездарностью и посредственностью я бы не стал. Талантливые инженеры и ученые нередко были теми еще прохвостами, и, собственно, сочетание этих качеств чаще всего и лежало в основе появления многих корпораций, таких как «Форд», «Сименс» и т. д.

Тем не менее соотношение этих двух составляющих у Маска явно совсем другое, чем у упомянутых титанов прошлого, и очевидно, что без поддержки игроков глобального уровня, способных направлять глобальные СМИ, раскручивающих прожекты Маска, и не замечающих любого их критического разбора, у «инновационного гения» ничего не получилось бы (и уж точно не получил бы он многомиллиардных контрактов NASA, не имея никакой научной и производственной базы).

Видимо, Илону Маску отведена роль одного из фронтменов «нового прекрасного мира», который строят глобалисты. А комбинация, в которой 500 млрд долл. (нынешняя биржевая стоимость Tesla Motors), принадлежащих не только Маску, но и остающимся за кадром его «партнерам», сгенерированы буквально из воздуха (точнее, из карманов доверчивых креаклов), дает достаточное представление, как этот мир будет выглядеть.

Дмитрий Славский, ИА Альтернатива