Ядерный шантаж. Сценарии эскалации. Константин Сивков
Для чего Запад кричит о том, что Россия применит ядерное оружие? К чему вбросы о допустимости применения ядерного оружия? Приведёт ли взаимный обмен ядерными ударами к ядерной зиме? И как вышло, что ядерное разоружение поставило мир на порог ядерной войны? Говорит доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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