Комментарий для RT на тему угрозы применения грязной ядерной бомбы на Украине. Стоит отметить, что о подобном сценарии сегодня шла речь на переговорах Шойгу с министрами обороны Турции и Франции.



Усиливаются сигналы о возможности реализации на Украине провокации в стиле «Белых касок», только на сей раз у режиссёров запланировано не фейковое «химическое оружие Асада», а «грязная бомба (https://t.me/rt_russian/133614)», которая создаётся для симуляции «ядерного удара России по Украине» с целью последующего обвинения России в применении ядерного оружия.

Как известно из данных МО РФ, опубликованных после освобождения Запорожской АЭС, на Украине уже велись работы по созданию кустарной ядерной бомбы, при этом шайка Зеленского ещё до начала СВО на Украине не скрывала, что хочет получить доступ к ядерному оружию, о чём сам Зеленский говорил открыто. Сейчас же всё тот же Зеленский проговаривает нарративы своих хозяев, озвучивая различные угрозы в адрес России, «если она применит ядерное оружие на Украине». В потребителей западной пропаганды таким образом закладывается нарратив, что «это Россия обязательно первой применит ядерное оружие», на что «должен последовать ответ Запада». Так создаётся механизм ядерной провокации, где шайка Зеленского — лишь расходный инструмент, как, впрочем, и сама Украина.

Позиция России, которая заявляет, что не применит ядерное оружие в обход своей ядерной доктрины, сознательно дезавуируется — точно так же, как дезавуировались данные ОЗХО об отсутствии у Асада химического оружия. Режиссёры подобных сценариев не слишком заботятся о фактах, рассчитывая на то, что контроль над мейнстримными медиа обеспечит необходимую информационную доминацию для обеспечения общественного мнения после провокации с «грязной бомбой».

Разумеется, кнопка для активации такого сценария находится не в Киеве, а в Вашингтоне и Лондоне. Поэтому, если на Украине взорвут «грязную бомбу», надо ясно понимать, кто открыл эту дверь и кто, скорее всего, помог её создать и подготовить к использованию. Текущие предупреждения по линии МО РФ и МИД РФ на тему угроз ядерной провокации очевидно направлены на срыв подобных планов точно так же, как многочисленные предупреждения этих ведомств позволили сорвать как минимум часть провокаций с использованием химического оружия в Сирии.

https://t.me/boris_rozhin/68219 – цинк

